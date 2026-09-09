سردار مثنوی: بسیج دانشجویی مرجعیت اندیشه و تفکر در دانشگاه و جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مصطفی مثنوی عصر چهارشنبه در آیین اختتامیه هجدهمین دوره «خط امام (ره)» بسیج دانشجویی استان در شهر مقدس قم، با اشاره به نزدیک شدن انقلاب اسلامی به نیمقرنگی، اظهار کرد: انقلاب اسلامی امروز در شرایطی حساس، پیچیده و منحصر بهفرد قرار دارد و شناخت دقیق این شرایط نیازمند تحلیل همهجانبه است.
وی با اشاره به جایگاه جریان دانشجویی و بسیج دانشجویی افزود: جریان دانشجویی و بسیج دانشجویی باید مرجعیت اندیشه و تفکر را در دانشگاه و جامعه بر عهده داشته باشند و نسبت به مسائل روز با نگاه دقیق، عمیق و تحلیلی ورود کنند.
فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: شرایط کنونی کشور فراتر از موضوع امنیت ملی است و نخبگان و دانشجویان باید ابعاد مختلف مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را بهصورت دقیق بررسی و تحلیل کنند.
وی با اشاره به اهمیت مسائل فرهنگی گفت: حوزه فرهنگ یکی از پرمخاطرهترین عرصههای امروز است و دغدغه مسائل فرهنگی و نحوه مواجهه با ناهنجاریها همواره در زمره نگرانیهای جدی قرار داشته است.
سردار مثنوی ادامه داد: امروز بدنه متعهد کشور در محیطهای دانشگاهی و اجتماعی با چالشهای مختلفی مواجه است و برگزاری دورههای معرفتی و شناختی برای فهم دقیق این مسائل و آشنایی با شیوه صحیح مواجهه با آنها ضروری است.
وی با اشاره به همپوشانی مسائل فرهنگی و اجتماعی بیان کرد: در کنار آسیبها و معضلات اجتماعی، نباید از ظرفیتهای عظیم جامعه غافل شد؛ چراکه جامعه ایران نشان داده است با وجود هجمههای مختلف، مفاهیمی همچون ایثار، شهادت و ارزشهای انقلاب اسلامی همچنان در عمق باور نسلهای جدید و حتی کودکان حضور دارد.
فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد، حضور و بیداری مردم را از مهمترین سرمایههای کشور دانست و افزود: این سرمایه اجتماعی میتواند پشتوانه عبور کشور از چالشهای مختلف باشد.
وی با مرور فتنهها و چالشهای سیاسی دهههای اخیر اظهار کرد: دشمنان در مقاطع مختلف تلاش کردهاند با موجسواری بر مسائل گوناگون و بهرهگیری از ظرفیتهای تبلیغاتی و رسانهای، در جامعه فضاسازی و فتنهانگیزی کنند، اما تحلیل دقیق رویدادها و پایداری مردم موجب آشکار شدن واقعیتها و خنثی شدن نقشههای آنان شده است.
سردار مثنوی در پایان با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریمهای گسترده دشمن گفت: امروز دشمن همه توان خود را در قالب فشارهای شدید اقتصادی، محاصره اقتصادی و ایجاد محدودیت در فروش منابع کشور به کار گرفته است، اما ایستادگی، هوشمندی و همراهی ملت و مسئولان، مسیر عبور از این جنگ اقتصادی را هموار خواهد کرد.
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