به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در حاشیه اختتامیه هشتادمین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌ها در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: شوراهای اسلامی، به‌ویژه در کلانشهرها، در این دوران جنگ چه رویکردی برای خود اتخاذ کرده‌اند؟ آینده کشور و ساخت شهرهایی که در حوزه پدافند غیرعامل تاب‌آوری بیشتری داشته باشند، احتمالاً مهم‌ترین پرسشی است که امروز برای مردم مطرح است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه فرصت و سعادت حضور در شهر اردبیل و هشتادمین نشست شوراهای اسلامی مراکز استان‌های کشور را یافتیم، افزود: رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استان‌ها از سراسر کشور در این اجلاس حضور دارند. در این نشست‌ها که دیروز آغاز شد و امروز ادامه یافت، مسائل مشترک شوراها را که تقریباً مبتلابه شهرهای کشور است، مطرح می‌کنیم، مشکلات و مسئله‌ها را بررسی و راه‌حل‌ها را دنبال می‌کنیم و تجربیات شهرهای مختلف را تبادل می‌کنیم.

چمران ادامه داد: برای حل این مسائل تا حد امکان از طریق دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه تلاش می‌کنیم و با ارتباطات و مکاتبات، درخواست‌ها را به صورت رسمی مطرح می‌کنیم. خوشبختانه تاکنون مسائل متعددی در این زمینه مطرح شده و به نتایج خوبی رسیده‌ایم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: در عین حال، چون هر شهر به صورت مستقل و جدا از سایر شهرها تلاش می‌کند، ضرورت دارد در مواقع و مواردی که پیش‌بینی کرده‌ایم هر سه ماه یک‌بار باشد، کنار هم جمع شویم، ارتباط شوراها با یکدیگر را حفظ کنیم و انسجام درونی را تقویت کنیم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: درباره تاب‌آوری شهرها نیز که در تجربه جنگ ۴۰ روزه و ۱۲ روزه نشان دادند ظرفیت بالایی دارند، کار کنیم و انشاءالله در این جلسه نیز به آن خواهیم پرداخت.