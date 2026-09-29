به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی در شورای پدافند غیرعامل استان اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید پیش‌بینی‌ها و تمهیدات لازم برای فصل سرد سال را از هم‌اکنون انجام داده و زیرساخت‌های مورد نیاز برای مدیریت شرایط حساس را فراهم کنند.

وی افزود: سیستم‌های ارتباطی استان باید برای شرایط حساس تقویت شود و اپراتورها و شرکت مخابرات در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند تا در شرایط اضطراری، ارتباطات پایدار باقی بماند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل همچنین بر ضرورت تامین گاز مایع برای شرایط خاص تأکید کرد و ادامه داد: سهمیه سوخت مورد نیاز بخش‌های صنعت و کشاورزی نیز باید پیش‌بینی و تأمین شود.

امامی اضافه کرد: باید پست‌های جایگزین در حوزه انرژی نیز برای مواقع اضطراری پیش‌بینی شود تا در صورت بروز اختلال، روند ارائه خدمات با مشکل مواجه نشود.

وی با اشاره به شرایط جنگی و ضرورت مدیریت متناسب با این وضعیت بیان کرد: نباید اجازه دهیم مسائل از مرحله هشدار و مشکل عبور کرده و به بحران و سپس تبعات و سرریز اجتماعی منجر شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل بر آینده‌نگری در مدیریت شرایط اضطراری تأکید کرد و گفت: لازم است برای شرایط حساس، نقشه راه مشخصی ترسیم شود تا در زمان وقوع بحران، مدیریت با کمترین هزینه و تبعات انجام گیرد.

امامی در پایان تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌ها و دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و خواستار آمادگی بیشتر مجموعه‌های مسؤول برای مواجهه با شرایط اضطراری شد.