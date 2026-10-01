تقویت جایگاه شوراها؛ شرط مدیریت شهری کارآمد

به گزارش مهر، میرمحمد سیدهاشمی در اختتامیه هشتادمین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها در نگارخانه خطایی، با خیرمقدم به چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران و رئیس مجمع مشورتی رؤسا و گرامیداشت ۱۴۰۰ شهید استان اردبیل اظهار کرد: هفته دفاع مقدس دیروز پایان یافت؛ یاد شهدا گرامی باد. هفته گردشگری نیز هست؛ دست‌اندرکاران گردشگری و مدیریت شهری موفق باشند.

شوراها صدای بی‌واسطه مردم‌اند

سید هاشمی با بیان اینکه این نشست امروز، سرمایه ملی است، تصریح کرد: اگر این سرمایه درست مدیریت شود، می‌تواند به مدیریت شهری در سراسر کشور منجر شود. امروز نمی‌خواهم تنها از اردبیل و میزبانی‌مان سخن بگویم؛ می‌خواهم از یک مسئولیت مشترک بگویم، از جایگاهی که همه ما در آن ایستاده‌ایم و انتظاری که مردم از ما دارند.

وی افزود: شوراهای اسلامی شهر تنها ارکان قانونی در ساختار مدیریت شهری نیستند؛ ما نمایندگان بی‌واسطه مردم در اداره شهر هستیم. ما صدای شهروندانی هستیم که هنوز با مشکلات شهرشان دست و پنجه نرم می‌کنند؛ از ترافیک و آلودگی هوا گرفته تا گرانی مسکن، از بیکاری جوانان تا کمبود فضای سبز، و از ضعف حمل‌ونقل عمومی تا نابرابری در توزیع خدمات شهری. ما نهادهای مردمی هستیم و اینجا گرد آمده‌ایم تا برای همین مسائل چاره‌اندیشی کنیم.

جایگاه قانونی شوراها باید تقویت شود

رئیس شورای شهر اردبیل اظهار کرد: اجازه بدهید صریح بگویم؛ شوراهای شهر در کشور ما با وجود تلاش‌های فراوان، هنوز نتوانسته‌اند به جایگاه واقعی و قانونی خود دست یابند. در بسیاری از شهرها شورا به نهادی تشریفاتی و حاشیه‌ای تبدیل شده است. تصمیمات کلان شهری گاهی بدون مشورت با شورا گرفته می‌شود، منابع مالی پایدار در اختیار شوراها نیست و ابزارهای نظارتی ما محدود است.

وی ادامه داد: انتظاراتی که مردم از ما دارند با اختیاراتی که در عمل داریم همخوانی ندارد. این وضعیت به نفع مردم نیست. اگر می‌خواهیم مدیریت شهری در کشور ما کارآمد، پاسخگو و عادلانه باشد، باید جایگاه شورا تقویت شود و به جایگاه اصلی خود برسد. این تقویت به معنای بزرگ‌کردن ساختار اداری نیست، بلکه به معنای سپردن اختیارات واقعی به نهادهای محلی است.

اردبیل نوین؛ الگویی مبتنی بر شرایط محلی

سید هاشمی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط خاص هر شهر، گفت: ما در اردبیل بر پایه تجربه خود به این باور رسیده‌ایم که هر تصمیمی که در سطح ملی و بدون توجه به شرایط خاص هر شهر گرفته شود، محکوم به ناکارآمدی است. هر شهری مسائل و ظرفیت‌های خود را دارد. اردبیل با کوهستان‌هایش، باغ تاریخی‌اش و محدودیت‌های بودجه خاص خود، با همان نسخه‌ای که برای تهران، اصفهان یا اهواز تجویز می‌شود، اداره نمی‌شود.

وی افزود: ما در اردبیل گفتمان «اردبیل نوین» را بر همین اساس طراحی کرده‌ایم؛ یعنی تمرکز بر توسعه متوازن، اولویت‌بندی بر اساس نیاز واقعی مردم، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های محلی و شفافیت و پاسخگویی در همه سطوح. ما معتقدیم کلید حل بسیاری از مشکلات شهرها در مشارکت واقعی مردم و در سپردن امور به نهادهای محلی است. این نسخه بدون شک برای بسیاری از شهرهای دیگر نیز می‌تواند الهام‌بخش و مؤثر باشد.

پیشنهاد تشکیل دبیرخانه دائمی همکاری شوراها

رئیس شورای شهر اردبیل با اشاره به وظیفه سنگین‌تر روسای شوراهای مراکز استان‌ها، تصریح کرد: ما باید به یک صدای واحد تبدیل شویم؛ صدایی که مطالبات به حق شهروندان را به گوش تصمیم‌سازان کشور برساند. ما باید سازوکاری مشترک برای تبادل تجربه، هم‌اندیشی و هم‌افزایی ایجاد کنیم.

وی خاطرنشان کرد: امروز اگر در اردبیل تجربه موفقی در حوزه فضای سبز یا استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های شهری و حوزه عمران به دست آمده است، باید این تجربه در تبریز، مشهد، شیراز و دیگر مراکز استان‌ها نیز قابل استفاده باشد و اگر در شهر دیگری راهکاری برای حل معضل ترافیک یا مدیریت پسماند پیدا شده است، ما در اردبیل باید از آن بهره ببریم.

سید هاشمی پیشنهاد داد: پیشنهاد من این است که دبیرخانه دائمی برای همکاری میان شوراهای اسلامی مراکز استان‌ها تشکیل شود؛ دبیرخانه‌ای که وظیفه‌اش جمع‌آوری، مستندسازی و انتشار تجربیات موفق و ناموفق باشد و بتواند در مواجهه با مسائل کلان شهری، موضعی مشترک و کارشناسی اتخاذ کند. درست است که اکنون مجمع روسا را داریم و شاید هر فصل یک بار این جلسات برگزار می‌شود، ولی یک رسانه مشترک می‌تواند بیش از این در امر مدیریت موفق باشد. ما آمادگی داریم در اردبیل بخشی از این وظیفه را بر عهده بگیریم.

مردم نیازمند امید و اعتمادند

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: همکاران گرامی، ما در برهه حساسی از تاریخ این کشور ایستاده‌ایم. بیش از هر زمان دیگر مردم نیازمند امید و اعتماد هستند. آن‌ها می‌خواهند ببینند که مسئولان شهرشان در کنار آن‌ها و برای آن‌ها کار می‌کنند. ما اینجا گرد آمده‌ایم تا ثابت کنیم شوراهای اسلامی نهادهایی زنده، پویا، یادگیرنده و اثرگذارند. این باور را باید با عملکردمان بسازیم؛ با حضور در میان مردم، با پاسخگویی صادقانه، با تصمیمات شفاف و با پیگیری خستگی‌ناپذیر مطالبات شهروندان.