به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی در جمع شورای محله مسجد امام حسین(ع) محله دانش‌آباد شهر اردبیل، با تقدیر از فعالیت‌های مرکز نیکوکاری و اقدامات اجتماعی و فرهنگی مردم این محله، اظهار کرد: مشارکت و همراهی مردم در شرایط اقتصادی موجود، نمونه ارزشمندی از مسؤولیت‌پذیری و سرمایه اجتماعی محله است.

وی که به همراه جمعی از مسؤولان در مراسم اهدای ۱۰۰ بسته معیشتی در محله دانش‌آباد حضور یافته بود، پس از شنیدن دغدغه‌ها، مسائل و مشکلات محله، بر ضرورت رصد دقیق مسائل محلات، احصای مشکلات و انعکاس آن به مسؤولان دستگاه‌های مرتبط برای پیگیری و رفع آن‌ها تأکید کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل، حاکمیت محله‌محور را از رویکردهای مورد تأکید دولت عنوان کرد و افزود: در این طرح، با محوریت مسجد و با مشارکت و مسؤولیت‌پذیری مردم، مسائل و مشکلات محلات شناسایی، رصد و پیگیری می‌شود.