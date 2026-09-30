به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی در جمع شورای محله مسجد امام حسین(ع) محله دانشآباد شهر اردبیل، با تقدیر از فعالیتهای مرکز نیکوکاری و اقدامات اجتماعی و فرهنگی مردم این محله، اظهار کرد: مشارکت و همراهی مردم در شرایط اقتصادی موجود، نمونه ارزشمندی از مسؤولیتپذیری و سرمایه اجتماعی محله است.
وی که به همراه جمعی از مسؤولان در مراسم اهدای ۱۰۰ بسته معیشتی در محله دانشآباد حضور یافته بود، پس از شنیدن دغدغهها، مسائل و مشکلات محله، بر ضرورت رصد دقیق مسائل محلات، احصای مشکلات و انعکاس آن به مسؤولان دستگاههای مرتبط برای پیگیری و رفع آنها تأکید کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل، حاکمیت محلهمحور را از رویکردهای مورد تأکید دولت عنوان کرد و افزود: در این طرح، با محوریت مسجد و با مشارکت و مسؤولیتپذیری مردم، مسائل و مشکلات محلات شناسایی، رصد و پیگیری میشود.
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