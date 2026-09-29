به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم آیین تکریم و معارفه دادستان سابق و جدید حوزه قضایی بیله‌سوار حجت‌الاسلام والمسلمین کثیرلو با اشاره به اهمیت و جایگاه شهرستان بیله‌سوار به دلیل موقعیت مرزی، برخورداری از گمرک و منطقه آزاد بر ضرورت توجه ویژه به مسائل و ظرفیت‌های این شهرستان تأکید کرد.

وی با اشاره به موضوع منطقه آزاد بیله‌سوار خدادادی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان را به عنوان معاون ناظر بر رصد و پیگیری مشکلات حقوقی مرتبط با منطقه آزاد تعیین کرد.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل همچنین با ابراز نارضایتی از مسئولان سابق در عدم تعیین تکلیف نکردن موضوع اراضی خالصه شهرستان بیله‌سوار بر ضرورت پیگیری جدی و اجرای دقیق مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در این زمینه تأکید کرد.

حجت الاسلام و المسلمین کثیرلو در ادامه با توصیه به دادستان جدید حوزه قضایی بیله‌سوار قانون‌مداری را از مهم‌ترین اصول در انجام وظایف قضایی دانست و اظهار کرد: صیانت از منابع طبیعی و حقوق بیت‌المال باید با حساسیت ویژه دنبال شود.

وی همچنین بر ضرورت اهتمام ویژه دادستان جدید نسبت به تأمین امنیت شهروندان تأکید کرد و گفت: با هرگونه اخلال در نظم و امنیت عمومی باید قاطعانه برخورد شود.

رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر ضرورت مبارزه جدی با مظاهر فساد در حوزه‌های مختلف خواستار برخورد قاطع و قانونی با متخلفان و مجرمان شد.

وی همچنین تعامل و همکاری با دولتمردان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی را در کنار انجام وظایف ذاتی دستگاه قضایی از جمله نظارت بر حسن انجام وظایف دستگاه‌ها و نهادها مورد تأکید قرار داد.

در پایان این مراسم ضمن قدردانی از خدمات قاضی رحیم جنگجو، قاضی هوشنگ ایرانی به عنوان دادستان جدید حوزه قضایی بیله‌سوار معرفی شد.

گفتنی در حاشیه مراسم دیدار با همکاران دادگستری ، پاسخگویی به اربابان رجوع و بازدید از کتابخانه شهید سلیمانی شهرستان بیله‌سوار از دیگر برنامه های سفر یک روزه هیأت قضایی به شمال استان بود .