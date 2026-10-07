به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اندروید اتوریتی، هوش مصنوعی آنتروپیک می‌تواند مستقیماً اسناد را ویرایش کند، در صفحات گسترده (Sheets) فرمول بنویسد و نمودار رسم کند. همچنین این ابزار قادر است بدون نیاز به کپی و پیست مداوم، روی فایل‌های ارائه (Slides) کار کند. اتصال‌دهنده‌های جدید Workspace نیز به کاربران امکان می‌دهند فایل‌های خود را مستقیماً در محیط کلاود ایجاد یا ویرایش کنند. این قابلیت، کلاود را وارد رقابت مستقیم‌تری با جمینای، هوش مصنوعی گوگل، می‌کند.

پیش از این، استفاده از کلاود در کنار Google Docs به این معنا بود که کاربر برای انجام تغییرات باید بارها بین دو برنامه جابه‌جا می‌شد. اکنون آنتروپیک سرویس کلاود را از طریق افزونه Workspace، که در نسخه بتای طرح‌های کلاود پرو، مکس، تیم و انترپرایز ارائه شده است، مستقیماً به Google Docs، Sheets و Slides آورده است.

قابلیت‌های این ابزار فراتر از پرسیدن سؤال درباره محتوای صفحه است و کلاود می‌تواند فایل‌ها را مستقیماً برای کاربر ویرایش کند. برای مثال، در Google Docs می‌توان پاراگرافی را انتخاب کرد و از کلاود خواست آن را کوتاه کند، عبارت‌های آن را اصلاح کند یا لحن متن را تغییر دهد. از آنجا که ویرایش مستقیماً داخل سند انجام می‌شود، کاربر دیگر برای اصلاح چند خط مجبور به کپی و جای‌گذاری مداوم متن نیست.

استفاده از این ابزار در Google Sheets نیز امکانات بیشتری در اختیار کاربر قرار می‌دهد. کلاود می‌تواند فرمول بنویسد، جداول محوری (Pivot Tables) ایجاد کند، نمودار رسم کند، داده‌ها را مرتب و اصلاح کند و برگه‌های (Tabs) جدیدی به فایل اضافه کند. برای مثال، اگر یک صفحه گسترده نامنظم در اختیار کاربر قرار گیرد و از او خواسته شود آمار فروش فصلی را تفکیک کند، می‌تواند این کار را به کلاود بسپارد و دیگر نیازی به جست‌وجوی فرمول مناسب یا استفاده از منوهای مختلف نخواهد داشت.

آنتروپیک همچنین امکان کنترل نحوه اعمال تغییرات را در اختیار کاربران قرار داده است. در حالت پیش‌فرض، کلاود پیش از اعمال ویرایش، از کاربر تأیید می‌گیرد. با انتخاب گزینه «پذیرش همه اصلاحات»، کلاود می‌تواند تغییرات موردنظر را بدون توقف برای دریافت تأیید در هر مرحله اعمال کند.