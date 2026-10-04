گوگل به تخریب غیرقانونی جنگل برای احداث دیتاسنتر متهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیوچریسم، در حالی که رقابت در حوزه هوش مصنوعی شدت گرفته است، شرکت‌های بزرگ فناوری در رقابتی دیگر برای ساخت مراکز داده بزرگ و پرمصرف گرفتار شده‌اند؛ مراکزی که علاوه بر مصرف قابل توجه برق، پیامدهای زیست‌محیطی نیز به همراه دارند. هرچند دولت ترامپ با کاهش مقررات زیست‌محیطی برای تأسیسات آلاینده، مسیر فعالیت این شرکت‌ها را در آمریکا هموارتر کرده است، دولت‌های دیگر تمایل کمتری به چشم‌پوشی از پیامدهای زیست‌محیطی فعالیت این شرکت‌ها دارند.

در همین راستا، روزنامه فنلاندی «Kaleva» ماه گذشته در گزارشی فاش کرد گوگل به دلیل پاک‌تراشی بیش از ۳۰۰ هکتار از اراضی، معادل حدود ۵۰۰ زمین فوتبال، برای ساخت دو مرکز داده جدید در شمال فنلاند، بدون آنکه ارزیابی‌های زیست‌محیطی لازم را به پایان رسانده باشد، با انتقاد مواجه شده است.

با وجود اینکه این ارزیابی‌ها همچنان در حال انجام بودند، پیمانکاران فناوری چند ماه پیش عملیات قطع و پاک‌سازی درختان این منطقه را آغاز کردند؛ اقدامی که زنگ خطر را برای انجمن حفاظت از طبیعت فنلاند به صدا درآورد.

هانا هالمن‌پی، رئیس این انجمن، در بیانیه‌ای اعلام کرد این اقدام ناشی از «بی‌کفایتی فاحش» شرکت پروژه فنلاندی گوگل، Tuike Finland Oy، یا نشان‌دهنده «بی‌توجهی فاحش» به قوانین فنلاند است و در بدترین حالت، هر دو مورد درباره این پروژه صدق می‌کند.

تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند چهار منطقه مجزا برای آماده‌سازی زمین جهت ساخت دو مرکز داده جدید، با بولدوزر تخریب و پاک‌سازی شده‌اند.

گوگل تأکید کرده است که قطع درختان مطابق با الزامات قانون جنگل‌داری فنلاند انجام شده و این شرکت ارزیابی‌های زیست‌محیطی گسترده‌ای را نیز تکمیل کرده است. با این حال، انجمن حفاظت از طبیعت فنلاند از نهادهای نظارتی این کشور خواسته است فعالیت‌ها تا پایان ارزیابی‌های زیست‌محیطی در حال انجام متوقف شوند.

هالمن‌پی همچنین درباره احتمال آسیب دیدن پرندگان بومی در پی تخریب این منطقه ابراز نگرانی کرد. این جنگل همچنین نقش یک کریدور یا گذرگاه مهم زیست‌محیطی را ایفا می‌کند و به حیوانات امکان می‌دهد از یک زیستگاه به زیستگاه دیگر جابه‌جا شوند.