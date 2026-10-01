رشد سهام آسیا تحت تأثیر رونق تراشه و هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بازارهای سهام آسیا در نخستین روز سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ تحت تأثیر رشد سهام شرکت‌های فناوری قرار گرفتند، در حالی که بازار اوراق قرضه آمریکا همچنان با فشار ناشی از افزایش بازدهی و نگرانی درباره تورم مواجه است.

سهام شرکت‌های فناوری در آسیا روز پنجشنبه افزایش یافت؛ رشد این بازار تحت تأثیر عملکرد شرکت تراشه‌ساز آمریکایی «مایکرون تکنولوژی» و چشم‌انداز تقاضای بالای تراشه‌های حافظه مورد استفاده در زیرساخت‌های هوش مصنوعی قرار گرفت.

مایکرون اعلام کرده است تعهدات مشتریان این شرکت در قراردادهای بلندمدت تأمین تراشه به ۳۲ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که در ماه ژوئن ۲۲ میلیارد دلار بود. این افزایش، نشانه‌ای از تداوم تقاضای جهانی برای تراشه‌های مورد استفاده در توسعه هوش مصنوعی تلقی شده است.

در پی انتشار این اطلاعات، شاخص نیکی ژاپن بیش از ۳ درصد افزایش یافت و شاخص کوسپی کره‌جنوبی نیز حدود ۱.۷ درصد بالا رفت. معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا نیز در مسیر صعود قرار گرفت، هرچند عملکرد بازارهای آسیایی خارج از بخش فناوری یکسان نبود.

در مقابل، بازار اوراق قرضه آمریکا همچنان تحت فشار قرار دارد. بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا روز پنجشنبه به ۵.۳۱ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ محسوب می‌شود. این بازده سپس اندکی کاهش یافت و در محدوده ۵.۲۸ درصد قرار گرفت.

بر اساس گزارش رویترز، بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا در سه‌ماهه سوم سال ۸۷.۱ واحد پایه افزایش یافته که شدیدترین رشد فصلی از سال ۱۹۹۴ تاکنون بوده است. بازده اوراق ۳۰ ساله نیز از ۵.۶۵ درصد عبور کرد و به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ رسید.

افزایش بازده اوراق در شرایطی رخ داده که نگرانی‌ها درباره فشارهای تورمی ناشی از قیمت بالای انرژی افزایش یافته است. در همین حال، کاهش سرعت رشد تورم آمریکا در ماه اوت از انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه جاری کاسته، اما این موضوع تاکنون نتوانسته فشار موجود در بازار اوراق را به‌طور کامل کاهش دهد.

از سوی دیگر، نگرانی‌ها درباره تداوم فشارهای تورمی در اقتصاد جهانی را افزایش یافته است. قیمت نفت برنت در سه‌ماهه سوم سال حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است.

بازارهای جهانی اکنون در حالی وارد سه‌ماهه پایانی سال شده‌اند که سرمایه‌گذاران از یک سو افزایش تقاضا برای فناوری و هوش مصنوعی را دنبال می‌کنند و از سوی دیگر، رشد هزینه انرژی، افزایش بازده اوراق و چشم‌انداز نرخ‌های بهره بالاتر همچنان بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری اثرگذار است.