به گزارش خبرنگار مهر، بازارهای سهام آسیا در معاملات روز پنجشنبه با رشد همراه شدند؛ زیرا افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ فناوری در حوزه هوش مصنوعی، امیدها نسبت به رشد تقاضا برای تراشه‌ها و تجهیزات مرتبط با این صنعت را افزایش داد.

بر اساس گزارش رویترز، افزایش هزینه‌های شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی باعث تقویت سهام شرکت‌های فعال در زنجیره تأمین این صنعت در آسیا شد.

سرمایه‌گذاران اکنون به دنبال نشانه‌هایی هستند که نشان دهد هزینه‌های گسترده در حوزه هوش مصنوعی می‌تواند به افزایش درآمد و سودآوری شرکت‌ها منجر شود.

در بازارهای آسیایی، شاخص سهام کره جنوبی بیش از ۳ درصد افزایش یافت و شرکت‌های بزرگ تولیدکننده تراشه از جمله سامسونگ و اس‌کی هاینیکس از عوامل اصلی رشد بازار بودند.

همچنین شاخص سهام ژاپن (نیکی) حدود ۰.۷ درصد رشد کرد و شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه به‌جز ژاپن نیز حدود یک درصد افزایش یافت.

طبق گزارش رویترز، رشد سهام فناوری در حالی رخ داد که بازارها همچنان تحولات مربوط به قیمت انرژی و تورم را زیر نظر دارند.

افزایش قیمت نفت برنت به محدوده بالای ۹۶ دلار در هر بشکه، نگرانی‌ها درباره بازگشت فشارهای تورمی و تأثیر آن بر سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی را افزایش داده است.

تحلیلگران معتقدند ادامه روند صعودی سهام فناوری تا حد زیادی به عملکرد مالی شرکت‌های بزرگ و میزان بازده سرمایه‌گذاری‌های عظیم آن‌ها در حوزه هوش مصنوعی بستگی دارد.

بازار اکنون منتظر است مشخص شود آیا رونق هوش مصنوعی می‌تواند به رشد پایدار سودآوری شرکت‌ها تبدیل شود یا خیر.