۷۲ میلیارد دلار اوراق قرضه بدون بهره در جهان منتشر شد

به گزارش خبرگزاذی مهر به نقل از فایننشالتایمز، بر اساس دادههای شرکت Dealogic، تاکنون ۷۲ میلیارد دلار اوراق قرضه قابلتبدیل بدون بهره در جهان منتشر شده است؛ رقمی که تقریباً به رکورد ۷۳ میلیارد دلاری سال ۲۰۲۵ رسیده و نشان میدهد سال جاری میتواند رکورد جدیدی در این بازار ثبت کند.
اوراق قرضه قابلتبدیل به سرمایهگذاران این امکان را میدهد که در شرایط مشخص، اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنند. در عین حال، اوراق بدون بهره به شرکتها اجازه میدهد بدون پرداخت کوپن دورهای، منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کنند.
رشد شدید سهام شرکتهای مرتبط با هوش مصنوعی یکی از عوامل افزایش جذابیت این ابزار برای سرمایهگذاران است.
سرمایهگذاران از یک سو امکان مشارکت در رشد احتمالی ارزش سهام شرکتها را به دست میآورند و از سوی دیگر، در مقایسه با خرید مستقیم سهام، از ساختار یک ابزار بدهی برخوردار هستند.
فایننشالتایمز گزارش داده است که شرکتهایی مانند ON Semiconductor و Ciena از جمله شرکتهایی هستند که میلیاردها دلار از طریق این نوع اوراق تأمین مالی کردهاند. افزایش نرخهای بهره نیز شرکتها را به استفاده از روشهای تأمین مالی کمهزینهتر سوق داده است.
یکی از ابزارهایی که در معاملات اخیر بیشتر مورد استفاده قرار گرفته، سازوکار موسوم به «کَپکال» است. این سازوکار به شرکتها کمک میکند در صورت افزایش ارزش سهام و تبدیل اوراق به سهام، میزان رقیقشدن سهم سهامداران فعلی را محدود کنند.
بر اساس دادههای Dealogic، اوراق بدون بهره اکنون حدود ۴۱ درصد از کل انتشار اوراق قرضه قابلتبدیل را تشکیل میدهند.
در بازار آمریکا نیز انتشار اوراق قابلتبدیل در حال نزدیک شدن به رکورد ۱۲۰ میلیارد دلاری سال ۲۰۲۵ است.
در سال جاری تاکنون حدود ۶۸ میلیارد دلار از اوراق منتشرشده از سازوکار کَپکال استفاده کردهاند؛ رقمی که بالاترین سطح ثبتشده تاکنون محسوب میشود.
افزایش استفاده شرکتهای فناوری و هوش مصنوعی از این ابزارهای مالی نشان میدهد موج سرمایهگذاری در زیرساختهای هوش مصنوعی تنها بازار سهام را تحت تأثیر قرار نداده، بلکه ساختار تأمین مالی شرکتها و بازار بدهی را نیز تغییر داده است.
با این حال، افزایش بازدهی اوراق قرضه در ماههای اخیر باعث شده شرایط انتشار اوراق بدون بهره برای برخی شرکتها دشوارتر شود و ناشران برای جذب سرمایهگذاران مجبور به ارائه شرایط جذابتری باشند.
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