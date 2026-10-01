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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

محیط زیست تهران: اسقاط ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده باید محقق شود

محیط زیست تهران: اسقاط ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده باید محقق شود

تهران- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران بر شتاب‌بخشی به اسقاط خودروهای فرسوده تأکید کرد و گفت: باید زمینه تحقق تکلیف اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در سال آینده فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس‌نژاد، در جمع خبرنگاران، با اشاره به تأثیر فرسودگی ناوگان بر مصرف سوخت و آلودگی هوا اظهار کرد: در کلان‌شهری مانند تهران که منابع متحرک سهم قابل توجهی در انتشار آلاینده‌ها دارند، خروج خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: اسقاط خودرو تنها به خروج یک وسیله نقلیه از چرخه تردد محدود نمی‌شود، بلکه فرآیندی شامل تشخیص فرسودگی، تأمین مالی، اسقاط، صدور گواهی، نوسازی و بازیافت است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: پایین بودن قدرت خرید مالکان، تناسب نداشتن تسهیلات با قیمت خودروهای جایگزین، تأخیر در پرداخت مطالبات و پیچیدگی فرآیندهای اداری از جمله چالش‌های اسقاط خودروهای فرسوده است.

عباس‌نژاد همچنین بر الکترونیکی شدن فرآیند اسقاط موتورسیکلت‌های رسوبی، اتصال سامانه‌های مرتبط و جلوگیری از صدور گواهی‌های صوری تأکید کرد.

وی پیشنهاد کرد در طرح‌های فروش خودروسازان، ظرفیت بیشتری برای متقاضیان واجد شرایط دارای خودروی فرسوده اختصاص یابد و ظرفیت‌های استفاده‌نشده نیز در چارچوب ضوابط برای نوسازی ناوگان فرسوده مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: بررسی خلأهای قانونی، تقویت مشوق‌های نوسازی، ساماندهی اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده و توسعه استفاده از موتورسیکلت‌های برقی از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

عباس‌نژاد با اشاره به آیین‌نامه جدید مرتبط با ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تصریح کرد: امیدواریم با اجرای دقیق ضوابط، افزایش تسهیلات و رفع موانع اجرایی، روند اسقاط در سال جاری شتاب بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: تحقق تکلیف اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در سال آینده، مطابق برنامه هفتم توسعه، نیازمند رفع موانع اجرایی و تقویت مشوق‌های نوسازی است.

در پایان مقرر شد پیشنهادهای مطرح‌شده از طریق کارگروه‌های ملی و استانی و مراجع ذی‌ربط پیگیری و اقدامات لازم برای رفع موانع اجرایی و قانونی انجام شود.

کد مطلب 6964504

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    نظرات

    • رضا IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
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      پاسخ
      اسقاط این مقدار خودرو وجایگزین کردن آنها بستگی به قیمت خودرو بین10 تا20 میلیارد دلار دارد که با این وضعیت کشور امکان آن برای دولت ممکن نیست ولی دولت باید خودروسازان داخلی ومونتاژ کاران را مجبور به برقی کردن ماشین‌ها طی فرايند دو الی پنج ساله کنه واردات خودرو فقط برقی ودر ازای اسقاط خودروی فرسوده قرار دهد تا از محل صرفه جویی بنزین بتواند به دولت کمک کند

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