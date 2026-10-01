محیط زیست تهران: اسقاط ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده باید محقق شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس‌نژاد، در جمع خبرنگاران، با اشاره به تأثیر فرسودگی ناوگان بر مصرف سوخت و آلودگی هوا اظهار کرد: در کلان‌شهری مانند تهران که منابع متحرک سهم قابل توجهی در انتشار آلاینده‌ها دارند، خروج خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: اسقاط خودرو تنها به خروج یک وسیله نقلیه از چرخه تردد محدود نمی‌شود، بلکه فرآیندی شامل تشخیص فرسودگی، تأمین مالی، اسقاط، صدور گواهی، نوسازی و بازیافت است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: پایین بودن قدرت خرید مالکان، تناسب نداشتن تسهیلات با قیمت خودروهای جایگزین، تأخیر در پرداخت مطالبات و پیچیدگی فرآیندهای اداری از جمله چالش‌های اسقاط خودروهای فرسوده است.

عباس‌نژاد همچنین بر الکترونیکی شدن فرآیند اسقاط موتورسیکلت‌های رسوبی، اتصال سامانه‌های مرتبط و جلوگیری از صدور گواهی‌های صوری تأکید کرد.

وی پیشنهاد کرد در طرح‌های فروش خودروسازان، ظرفیت بیشتری برای متقاضیان واجد شرایط دارای خودروی فرسوده اختصاص یابد و ظرفیت‌های استفاده‌نشده نیز در چارچوب ضوابط برای نوسازی ناوگان فرسوده مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: بررسی خلأهای قانونی، تقویت مشوق‌های نوسازی، ساماندهی اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده و توسعه استفاده از موتورسیکلت‌های برقی از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

عباس‌نژاد با اشاره به آیین‌نامه جدید مرتبط با ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تصریح کرد: امیدواریم با اجرای دقیق ضوابط، افزایش تسهیلات و رفع موانع اجرایی، روند اسقاط در سال جاری شتاب بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: تحقق تکلیف اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در سال آینده، مطابق برنامه هفتم توسعه، نیازمند رفع موانع اجرایی و تقویت مشوق‌های نوسازی است.

در پایان مقرر شد پیشنهادهای مطرح‌شده از طریق کارگروه‌های ملی و استانی و مراجع ذی‌ربط پیگیری و اقدامات لازم برای رفع موانع اجرایی و قانونی انجام شود.