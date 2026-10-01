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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹

شماره‌های جدید مجموعه نمایشنامه‌های فصل سفید منتشر شد

شماره‌های جدید مجموعه نمایشنامه‌های فصل سفید منتشر شد

شماره های ۵، ۶ و ۷ از مجموعه نمایشنامه‌های فصل سفید با آثاری از نویسندگان برگزیده پروژه چهار فصل تئاتر ایران منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، مجموعه نمایشنامه‌های فصل سفید، با آثاری از نویسندگان برگزیده پروژه چهار فصل تئاتر ایران با ابداع و هدایت ایوب آقاخانی، شماره های ۵، ۶ و ۷ خود را منتشر کرد.

در مجموعه نمایشنامه فصل سفید ۵، نمایشنامه «دخت نارنج و ترنج» از امیرحسین طاهری، نمایشنامه های «دماغ یا بوق» و «فلامینگو» از لیلا روغنگیر قزوینی و نمایشنامه «ژیان» از صابر دلبینا به چاپ رسیده است. در مجموعه نمایشنامه فصل سفید ۶، نمایشنامه «رابطه» از احمد نیک‌پیام و نمایشنامه «شوخی می‌کنید آقای کارگردان» از سروش بهاری چاپ شده و در مجموعه نمایشنامه فصل سفید ۷ نیز نمایشنامه «روز، ماه، سال» از مهدی غلام‌حیدری و نمایشنامه «سپیدار مادر» از رضا عاشوری‌فر چاپ شده است.

این مجموعه نمایشنامه‌ها به همت دفتر مطالعات و پژوهش مرکز هنرهای نمایشی سوره تهیه و از سوی انتشارات سوره مهر چاپ و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

کد مطلب 6964534

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