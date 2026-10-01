به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، مجموعه نمایشنامه‌های فصل سفید، با آثاری از نویسندگان برگزیده پروژه چهار فصل تئاتر ایران با ابداع و هدایت ایوب آقاخانی، شماره های ۵، ۶ و ۷ خود را منتشر کرد.

در مجموعه نمایشنامه فصل سفید ۵، نمایشنامه «دخت نارنج و ترنج» از امیرحسین طاهری، نمایشنامه های «دماغ یا بوق» و «فلامینگو» از لیلا روغنگیر قزوینی و نمایشنامه «ژیان» از صابر دلبینا به چاپ رسیده است. در مجموعه نمایشنامه فصل سفید ۶، نمایشنامه «رابطه» از احمد نیک‌پیام و نمایشنامه «شوخی می‌کنید آقای کارگردان» از سروش بهاری چاپ شده و در مجموعه نمایشنامه فصل سفید ۷ نیز نمایشنامه «روز، ماه، سال» از مهدی غلام‌حیدری و نمایشنامه «سپیدار مادر» از رضا عاشوری‌فر چاپ شده است.

این مجموعه نمایشنامه‌ها به همت دفتر مطالعات و پژوهش مرکز هنرهای نمایشی سوره تهیه و از سوی انتشارات سوره مهر چاپ و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.