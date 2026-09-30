به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «گزارشِ لیر» دومین همکاری بهزاد آقاجمالی در مقام نویسنده و میلاد نیک‌آبادی به‌عنوان کارگردان است، این ۲، آبان ۱۴۰۰ و سپس خرداد ۱۴۰۱ نمایش «درس بی‌پایان» را روی صحنه داشتند.

این نمایش از ابتدای سال ۱۴۰۵ درحال آماده‌سازی است و هم‌اینک مراحل پایانی تمرین‌، طراحی صحنه و طراحی لباس را سپری می‌کند.

نمایشنامه «گزارش لیر» سال ۱۴۰۳ نوشته شد اما مراحل انتخاب بازیگران و شروع تمرین‌ها به دلایل گوناگون از جمله وقایع اجتماعی، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و سپس جنگ ۴۰ روزه چند نوبت به تعویق افتاد.

طراحی لوگوتایپ «گزارش لیر» برعهده مجید کاشانی بوده و عکس همراه خبر از حسین حاجی‌بابایی‌ است.

اطلاعات تکمیلی مربوط به معرفی عوامل، مکان و تاریخ اجرای نمایش به زودی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.