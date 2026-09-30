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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

میلاد نیک‌آبادی «گزارش لیر» را به صحنه می‌برد

میلاد نیک‌آبادی «گزارش لیر» را به صحنه می‌برد

«گزارش لیر» بر اساس نمایشنامه «شاه لیر» اثر شناخته شده ویلیام شکسپیر به کارگردانی میلاد نیک‌آبادی، به زودی در تهران روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «گزارشِ لیر» دومین همکاری بهزاد آقاجمالی در مقام نویسنده و میلاد نیک‌آبادی به‌عنوان کارگردان است، این ۲، آبان ۱۴۰۰ و سپس خرداد ۱۴۰۱ نمایش «درس بی‌پایان» را روی صحنه داشتند.

این نمایش از ابتدای سال ۱۴۰۵ درحال آماده‌سازی است و هم‌اینک مراحل پایانی تمرین‌، طراحی صحنه و طراحی لباس را سپری می‌کند.

نمایشنامه «گزارش لیر» سال ۱۴۰۳ نوشته شد اما مراحل انتخاب بازیگران و شروع تمرین‌ها به دلایل گوناگون از جمله وقایع اجتماعی، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و سپس جنگ ۴۰ روزه چند نوبت به تعویق افتاد.

طراحی لوگوتایپ «گزارش لیر» برعهده مجید کاشانی بوده و عکس همراه خبر از حسین حاجی‌بابایی‌ است.

اطلاعات تکمیلی مربوط به معرفی عوامل، مکان و تاریخ اجرای نمایش به زودی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

کد مطلب 6963670

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