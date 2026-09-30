تاکید معاون هنری بر تقویت بخش استانی جشنواره هنرهای تجسمی فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی شفیعی معاون هنری وزیر فرهنگ در جمع اعضای شورای سیاستگذاری نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، با تاکید بر لزوم ارزیابی روند برگزاری جشنواره‌های هنری فجر، گفت: در برخی موارد، نیازمند بازنگری در روند برگزاری رویدادها هستیم. ضروری است در مواردی بدون تعارف ارزیابی کنیم که آیا ساختارها نیاز به تغییر دارند یا خیر و اگر موضوعاتی لازم است به این رویدادها افزوده یا از آن کاسته شود، درباره آن تصمیم بگیریم.

وی افزود: موضوع آب را که در جشنواره سال گذشته و با همکاری وزارت نیرو به محور اصلی جشنواره تبدیل شد، همچنان با نظر دوستان با قوت دنبال خواهیم کرد و ضروری است آسیب‌شناسی که سال گذشته انجام شد نیز مورد توجه قرار گیرد، تا کیفیت برگزاری نسبت به دوره قبل افزایش یابد.

شفیعی سپس با تاکید بر لزوم تقویت بخش‌های استانی جشنواره هنرهای تجسمی فجر، گفت: یک پیشنهاد این است که بخش‌های استانی، گسترده‌تر از گذشته برگزار شوند تا پوشش رویداد سراسری شود و حتی اگر نیاز بود، شورای سیاستگذاری برای استان تشکیل شود. وزارت نیرو در استان‌ها نیز می‌تواند پای کار بیاید و می توان تبلیغات شهری گسترده تری داشت به‌ویژه در شهرهایی که ظرفیت های تجسمی قابل توجهی دارند.

وی همچنین عنوان کرد: پیشنهاد دیگری هم مطرح است که جشنواره تجسمی فجر هم‌زمان با چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر برگزار شود. اگر این رویدادها همزمان با هم برگزار شوند، بخشی از نمایشگاه‌های جشنواره تجسمی، به‌ویژه بخش «ایران من»، می‌تواند در فضاهای انتظار تالارهای نمایش قرار گیرد و بالعکس، برخی از اجراها نیز می‌تواند به نگارخانه ها بیاید. در این صورت، فضاهای هنری ما پررونق تر خواهد شد. امیدوارم در جشنواره موسیقی نیز این کار انجام شود.

معاون هنری وزیر فرهنگ در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت نگارخانه ها در برگزاری جشنواره گفت: مشارکت نگارخانه ها در جشنواره اثربخش است. ارتقا تعاملات با نگارخانه ها برای مشارکت در رویدادهای ملی ضروری است. قرار نیست همه برنامه‌ها فقط در فضاهای اختصاصی جشنواره برگزار شود. امیدوارم با مشارکت نگارخانه ها گستره عرضه آثار بیشتر شود که این عرضه گسترده تر منافعش برای هنرهای تجسمی کشور خواهد بود.

در ابتدای این جلسه سیدعباس میرهاشمی دبیرکل این دوره از جشنواره، با اشاره به کلیات جشنواره و ارسال فراخوان گفت: در بخش سرزمین من در همه استان‌های کشور، گردآوری آثار و پروژه‌هایی در زمینه آب انجام خواهد شد.