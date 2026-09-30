به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، «نمایشنامه نویسی و اقتباس» عنوان چهاردهمین رویداد «جمعه‌های تئاتر شهر» است که عصر روز جمعه ۱۰ مهر توسط کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان خانه تئاتر در تالار مشاهیر تئاتر شهر برگزار می‌شود.

در این نشست که به میزبانی و سخنرانی شهرام زرگر مدرس و مترجم تئاتر برگزار می شود، محمدحسین ناصربخت مدرس، پژوهشگر و نویسنده و هومن زندی‌زاده مدرس و پژوهشگر تئاتر در زمینه «نمایشنامه نویسی و اقتباسی» به ارائه نقطه نظرات خود می‌پردازند.

چهاردهمین ویژه برنامه «جمعه های تئاترشهر» ساعت ۱۷ روز جمعه ۱۰ مهر ۱۴۰۵ در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار و ورود برای علاقه‌مندان و مخاطبان آزاد است.

ویژه برنامه «جمعه های تئاتر شهر» از جمله رویدادهای جنبی مجموعه تئاتر شهر است که طی آن برنامه هایی چون «اکران فیلم تئاترهای موفق به صحنه رفته در تئاتر شهر»، «اکران آثار سینمایی مستند مرتبط با حوزه تئاتر»، «رونمایی از کتاب های تخصصی حوزه تئاتر»، «نشست‌های پژوهشی و تخصصی حوزه هنرهای نمایشی»، «مراسم نکوداشت چهره های شاخص عرصه تئاتر در ادوار مختلف»، «کارگاه های آموزشی»، «جلسات نمایشنامه خوانی» و برنامه های متنوع دیگر پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.