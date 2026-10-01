به گزارش خبرنگار مهر، محمد امینی، مدیرعامل باشگاه گلنور اصفهان ظهر پنجشنبه ۹ مهر در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه در هتل پیروزی اصفهان اظهار داشت: امیدوارم ذوب‌آهن به بسکتبال اصفهان بازگردد؛ چون این باشگاه یکی از قطب های اصلی بسکتبال کشور است و گلنور هم در آینده به این جایگاه خواهد رسید.

وی افزود: از حمید شمس که در ۲ سال گذشته برای گلنور زحمت کشیدند تشکر می‌کنم؛ باشگاه بسکتبال گلنور ۱۰ سال قبل افتتاح شد و هدفگذاری‌اش طرلحی مسیر رشد جوانان کشور و شهر اصفهان بود.

امینی تصریح کرد: این هدف به دلایل مختلف در سال های مختلف تعییر نکرده است، در همه رده های سنی در مجموع ۸ تیم معرفی کردیم و بر اساس برنامه پیش می‌رویم.

مدیرعامل گلنور گفت: کامل‌ترین مسیر رشد بازیکن در ایران را داریم؛ اگر برخی ملاحضات نبود قطعا تعداد نماینده بیشتری در تیم ملی بسکتبال جوانان داشتیم، این تعداد بازیکن نشان می‌دهد مسیر انتخاب شده درست بوده است.

وی با بیان این که چندین مربی را قبل از شروع فصل بررسی کردیم خاطرنشان کرد: شاید مربی‌ای در ظاهر نشان دهد که به جوانان اعتقاد دارد اما در عمل کار متفاوتی انجام دهد؛ در خصوص آرن داوودی مطمئین هستیم با صبر و تحمل اتفاقات بسیار خوبی رخ خواهد داد.

امینی تصریح کرد: اگر ۲۰۰ میلیارد هم بودجه داشته باشیم هدف رشد جوانان است، اینطور نیست اگر سالی پول داریم برنامه ما به شکل دیگری باشد و سالی که نداریم به شکلی دیگر؛ در فدراسیون‌های قبلی رویکردی ندیدم که مشوقی برای تیم‌هایی مثل ما که به فکر پرورش بازیکن هستیم، وجود داشته باشد.

مدیرعامل گلنور گفت: این تیم تنها تیم بسکتبال شهر اصفهان است؛ هر کسی حمایت نکند به ورزش اصفهان کم لطفی کرده است، شرایط اقتصادی خوب نیست و اسپانسرها خارج می‌شوند؛ سرمایه‌گذارها تشخیص می‌دهند کار پرریسک انجام ندهند.

وی در خصوص تشکیل تیم بسکتبال زنان گلنور در رده بزرگسالان گفت: تصمیم داشتیم تیمداری کنیم؛ ۲ دلیل باعث شد این اتفاقات رخ ندهد؛ یکی این که ساز و کار در بخش زنان منسجم نبود، اتفاقات و برخی مسائل نیز باعث شد که بودجه جدیدی برای تشکیل این تیم نداشته باشیم.

امینی ادامه داد: سال گذشته تیم جوانان را داشتیم؛ چون هیچ تیمی در اصفهان نبود اما امسال چند تیم وجود دارد و نیازی به حمایت ما نیست؛ برای آینده سعی می‌کنیم ساختار را اصلاح کنیم، یکی دو اسپانسر اصفهانی در تلاش برای تیم‌داری در لیگ زنان هستند.

مدیرعامل باشگاه گلنور گفت: همیشه بررسی می‌کنیم چگونه کار آکادمی را پیشرفت دهیم و هیچوقت ادعا نداشتیم که عالی هستیم، خوب هستیم و به سمت عالی حرکت می‌کنیم.

وی افزود: در خصوص مناطق کم برخودارتر سعی کردیم در اطراف شهرستان‌های کوچک اصفهان فعالیت کنیم، اما زیرساخت، نرم‌افزار و سخت افزار آنقدر مشکل داشت که نمی‌شد کاری انجام دهیم.

امینی در رابطه با زیرساخت‌هایی برای باشگاه گفت: جلساتی برگزار شده است، قول هایی داده شده ولی به نتیجه نرسیده است؛ مدیران اداره ورزش و جوانان استان در دوره‌های مختلف مدل های منطقی‌ای را پیشنهاد نمی‌دهند، با تغییرات مدیران توافقات به هم می‌ریزد، به دنبال زیرساخت پایدار هستیم، این کار در شهرهای دیگر خیلی راحت تر انجام می‌شود اما در اصفهان بروکراسی زیادی وجود دارد.