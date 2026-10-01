به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله مهدیخانی ظهر پنجشنبه در جلسه کمیته راهبری کنترل و کاهش خطر سیل استان قزوین با تأکید بر ضرورت افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با حوادث احتمالی اظهار کرد: مدیریت سیلاب باید از مرحله پیشگیری آغاز شود و دستگاه‌های مسئول نباید منتظر وقوع حادثه برای ورود به میدان باشند.

وی افزود: لازم است گزارش وضعیت شهرستان‌ها به شکل مستمر دریافت و بر اساس اطلاعات موجود، نقاط حادثه‌خیز در مسیر رودخانه‌ها شناسایی و احصا شود تا برای هر منطقه، اقدامات پیشگیرانه متناسب با شرایط آن در نظر گرفته شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین ادامه داد: طرح‌های کوتاه‌مدت پیشگیری از وقوع سیلاب باید با جدیت دنبال شود و دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت‌ها و امکانات خود را برای کاهش خطرات احتمالی پیش از آغاز بارندگی‌ها به‌کار گیرند.

مهدیخانی با بیان اینکه مهم‌ترین اولویت در مدیریت بحران، نجات جان انسان‌هاست، گفت: برای تحقق این هدف، دستگاه‌های مسئول باید نسبت به شرایط و خطرات موجود خودمراقبتی داشته باشند و اطلاعات مربوط به وضعیت مناطق و رودخانه‌ها را به‌صورت سریع، دقیق و صحیح میان یکدیگر و استان‌های همجوار به اشتراک بگذارند.

وی تصریح کرد: تصمیم‌گیری به‌موقع در شرایط بحرانی، وابسته به دسترسی مدیران و دستگاه‌های مسئول به اطلاعات درست و به‌هنگام است و هرچه فرآیند انتقال اطلاعات سریع‌تر و دقیق‌تر انجام شود، امکان واکنش مؤثرتر در برابر حوادث نیز افزایش خواهد یافت.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین همچنین بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: شرکت‌های فعال در حوزه شن و ماسه از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توان از توان آنها برای کاهش خطرات ناشی از سیلاب استفاده کرد.

مهدیخانی افزود: انعقاد تفاهم‌نامه و ایجاد چارچوب مشخص همکاری با شرکت‌های بخش خصوصی می‌تواند زمینه استفاده بهتر از تجهیزات و امکانات این مجموعه‌ها را در اقدامات پیشگیرانه فراهم کند و بخشی از نیازهای استان در زمان مواجهه با خطر سیلاب را پوشش دهد.

وی خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های مسئول باید آمادگی لازم را برای مواجهه با سیلاب داشته باشند و اقدامات خود را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که از خسارات جانی و مالی ناشی از این حوادث تا حد امکان پیشگیری شود.