به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسین سعیدی صبح چهارشنبه در بازدید محورهای مواصلاتی دامغان با اشاره به اجرای عملیات ایمنسازی در محدوده کمربندی دامغان–سمنان، اظهار داشت: با توجه به اهمیت این مسیر در جابهجایی وسایل نقلیه و تردد کاربران جادهای، عملیات تعریض ابنیه فنی و اصلاح محل اتصال باند جدید و قدیم در این محور اجرا و به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: این عملیات با هدف بهبود شرایط تردد، کاهش مخاطرات ترافیکی و افزایش ایمنی رانندگان و سایر کاربران جادهای در یکی از نقاط پرحادثه کمربندی دامغان–سمنان انجام شده است.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای دامغان ادامه داد: در جریان اجرای این طرح، ابنیه فنی موجود در محل اتصال کمربندی جدید و قدیم تعریض و شرایط لازم برای ایجاد یک اتصال مناسبتر میان دو باند فراهم شد تا تردد وسایل نقلیه در این محدوده با ایمنی و روانی بیشتری انجام شود.
سعیدی با اشاره به اهمیت اصلاح نقاط حادثهخیز در محورهای مواصلاتی شهرستان دامغان، یادآور شد: برخی نقاط به دلیل شرایط هندسی مسیر، نحوه اتصال راهها و حجم تردد، نیازمند اجرای اقدامات فنی و ایمنسازی هستند که این موارد به صورت مستمر توسط مجموعه راهداری شناسایی و در دستور کار قرار میگیرد.
وی تصریح کرد: اصلاح و بهسازی نقاط پرحادثه علاوه بر کاهش احتمال وقوع حوادث، میتواند نقش مهمی در مدیریت ترافیک و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه داشته باشد و به همین منظور اقدامات اجرایی در این بخش با جدیت دنبال میشود.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای دامغان همچنین خاطرنشان کرد: نگهداری و بهسازی محورهای مواصلاتی، رفع نقاط پرحادثه، اصلاح ابنیه فنی و اجرای طرحهای ارتقای ایمنی از جمله برنامههای مستمر راهداری شهرستان است.
سعیدی در پایان تأکید کرد: اجرای طرحهای ایمنسازی و اصلاح نقاط حادثهخیز در محورهای شهرستان دامغان با هدف کاهش مخاطرات جادهای، افزایش ایمنی کاربران و فراهم کردن شرایط مناسبتر برای تردد ادامه خواهد داشت.
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