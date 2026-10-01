به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله طاهرخانی ظهر چهارشنبه در جریان سفر به شهرستان هشترود و بازدید میدانی از مسیل «سید دره‌سی»، بر ضرورت مدیریت پیشگیرانه سیلاب و ایمن‌سازی این محدوده تأکید کرد.

در این بازدید، مجید شارقی مدیرکل دفتر نظارت سازمان ملی زمین و مسکن، فریدون بابایی‌اقدم عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی و بابک نجفیان مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی حضور داشتند و وضعیت فنی و ایمنی این مسیر بررسی شد.

طاهرخانی با تأکید بر ضرورت مدیریت صحیح سیلاب‌ها و ایمن‌سازی مسیر برای حفاظت از جان و مال شهروندان اظهار کرد: ایجاد امنیت پایدار در نقاط حادثه‌خیز شهری از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی است و ساماندهی «سید دره‌سی» باید با رویکردی جامع و آینده‌نگر دنبال شود.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، کمیته‌ای ویژه به ریاست فرماندار هشترود تشکیل خواهد شد تا هماهنگی میان شهرداری، شرکت بازآفرینی شهری و دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله آب، فاضلاب و برق برای اجرای این طرح تقویت شود.

این کمیته با هدف رفع موانع موجود و تسریع در پیشبرد عملیات عمرانی مسیل «سید دره‌سی» تشکیل می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره تعهدات این وزارتخانه در اجرای پروژه گفت: بخشی از عملیات ساماندهی که بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، با انعقاد قراردادهای جدید وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد با ادامه حمایت‌های شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان ملی زمین و مسکن و پیگیری مسئولان محلی، روند اجرای پروژه سرعت گرفته و زمینه تکمیل و بهره‌برداری از آن با هدف ارتقای ایمنی و رفاه شهروندان هشترودی فراهم شود.