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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

شناسایی نقاط حادثه‌خیز و بسیج تجهیزات برای مدیریت سیلاب در ساوه

شناسایی نقاط حادثه‌خیز و بسیج تجهیزات برای مدیریت سیلاب در ساوه

معاون عمرانی فرمانداری ساوه گفت: با توجه به امکانات این شهرستان، ظرفیت‌های موجود و تجربیات سال‌های گذشته، راهکارهای کوتاه‌مدتی برای به حداقل رساندن خسارات احتمالی سیلاب پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید لطفلیان پیش از ظهر چهارشنبه در نشست اجرای طرح ملی مدیریت متر محور در ساوه اظهار کرد: ارائه راهکارهای کوتاه‌مدت برای به حداقل رساندن خسارات احتمالی سیلاب بر اساس تجربیات چندین ساله کارشناسان اداره منابع آب و با رویکرد تخصصی انجام می‌شود و مقرر شده تمامی دستگاه‌های اجرایی در مواقع بحران در کنار این مجموعه قرار گیرند.

معاون عمرانی فرمانداری ساوه با اشاره به تعیین فرماندهی میدان و مدیریت اطلاعات در شرایط بحرانی، گفت: دستگاه‌های اجرایی و همچنین تجهیزات بخش خصوصی مکلف شده‌اند ظرفیت‌ها و امکانات خود را در مواقع بحران در اختیار مدیریت شهرستان ساوه قرار دهند.

لطفعلیان ادامه داد: در مرحله نخست، مقرر شد تمامی دستگاه‌های اجرایی ظرفیت‌های خود شامل تجهیزات، پمپ‌ها، ماشین‌آلات سنگین و سبک، نیروهای امدادی و امکانات ارتباطی را شناسایی و فهرست آن را ارائه کنند تا در زمان وقوع بحران، امکان استفاده سریع از این ظرفیت‌ها فراهم باشد.

وی با اشاره به محدودیت زمانی برای انجام بازدیدهای میدانی، تاکید کرد: با استفاده از ظرفیت دهیاری‌ها در بخش‌های نوبران و مرکزی، جلساتی با حضور دهیاران، جهاد کشاورزی و امور منابع آب برگزار و دوره‌های توجیهی کوتاه‌مدت برای دهیاران برگزار شد.

معاون عمرانی فرمانداری ساوه گفت: نقاط دارای گرفتگی و مشکلات مربوط به مسیرهای عبور آب شناسایی شده و دهیاران موظف شده‌اند در صورت مشاهده خاک‌ریزی در مسیر آب، نسبت به رفع آن اقدام کنند، همچنین دهانه پل‌ها، آبراهه‌ها و مسیرهای عبور آب باید به‌صورت مستمر بازدید و هرگونه انسداد یا مشکل در کوتاه‌ترین زمان گزارش شود.

وی افزود: برای تسریع در اطلاع‌رسانی، یک کانال ارتباطی در پیام‌رسان «ایتا» ایجاد شده تا گزارش‌های مربوط به نقاط حادثه‌خیز و مشکلات احتمالی در سریع‌ترین زمان به مسئولان مربوطه منتقل شود.

لطفعلیان همچنین از ورود فعال مجموعه شهر صنعتی ساوه به طرح آمادگی در برابر سیلاب خبر داد و با اشاره به تجربه سیلاب پنجم فروردین‌ماه سال جاری، اظهار کرد: با توجه به تجربه این حادثه و ضرورت بررسی وضعیت سیل‌بندها، مدیرعامل شرکت گاز و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز در این موضوع مشارکت کرده‌اند.

وی ادامه داد: با همکاری شهرداری، شهر صنعتی، شرکت گاز، امور منابع آب و جهاد کشاورزی، چندین مرحله بازدید از سیل‌بندها انجام شده و نقاطی که دچار آب‌گرفتگی، شکستگی یا آسیب شده بودند، مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته‌اند.

معاون عمرانی فرمانداری ساوه تأکید کرد: در حوزه تأمین تجهیزات، صرفاً به امکانات دستگاه‌های دولتی اکتفا نشده و ظرفیت پیمانکاران و بخش خصوصی نیز در نظر گرفته شده و دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند از ظرفیت پیمانکاران و مجموعه‌هایی که در سال‌های گذشته با آنها همکاری داشته‌اند، برای تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز استفاده کنند.

لطفعلیان گفت: موضوع آمادگی در برابر بحران با مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود و طی حدود ۱۰ روز گذشته، پس از ابلاغ‌های انجام‌شده، مجموعه دستگاه‌های مرتبط به‌صورت مستمر و فعال در حال اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده هستند.

کد مطلب 6963708

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