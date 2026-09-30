به گزارش خبرنگار مهر، مجید لطفلیان پیش از ظهر چهارشنبه در نشست اجرای طرح ملی مدیریت متر محور در ساوه اظهار کرد: ارائه راهکارهای کوتاهمدت برای به حداقل رساندن خسارات احتمالی سیلاب بر اساس تجربیات چندین ساله کارشناسان اداره منابع آب و با رویکرد تخصصی انجام میشود و مقرر شده تمامی دستگاههای اجرایی در مواقع بحران در کنار این مجموعه قرار گیرند.
معاون عمرانی فرمانداری ساوه با اشاره به تعیین فرماندهی میدان و مدیریت اطلاعات در شرایط بحرانی، گفت: دستگاههای اجرایی و همچنین تجهیزات بخش خصوصی مکلف شدهاند ظرفیتها و امکانات خود را در مواقع بحران در اختیار مدیریت شهرستان ساوه قرار دهند.
لطفعلیان ادامه داد: در مرحله نخست، مقرر شد تمامی دستگاههای اجرایی ظرفیتهای خود شامل تجهیزات، پمپها، ماشینآلات سنگین و سبک، نیروهای امدادی و امکانات ارتباطی را شناسایی و فهرست آن را ارائه کنند تا در زمان وقوع بحران، امکان استفاده سریع از این ظرفیتها فراهم باشد.
وی با اشاره به محدودیت زمانی برای انجام بازدیدهای میدانی، تاکید کرد: با استفاده از ظرفیت دهیاریها در بخشهای نوبران و مرکزی، جلساتی با حضور دهیاران، جهاد کشاورزی و امور منابع آب برگزار و دورههای توجیهی کوتاهمدت برای دهیاران برگزار شد.
معاون عمرانی فرمانداری ساوه گفت: نقاط دارای گرفتگی و مشکلات مربوط به مسیرهای عبور آب شناسایی شده و دهیاران موظف شدهاند در صورت مشاهده خاکریزی در مسیر آب، نسبت به رفع آن اقدام کنند، همچنین دهانه پلها، آبراههها و مسیرهای عبور آب باید بهصورت مستمر بازدید و هرگونه انسداد یا مشکل در کوتاهترین زمان گزارش شود.
وی افزود: برای تسریع در اطلاعرسانی، یک کانال ارتباطی در پیامرسان «ایتا» ایجاد شده تا گزارشهای مربوط به نقاط حادثهخیز و مشکلات احتمالی در سریعترین زمان به مسئولان مربوطه منتقل شود.
لطفعلیان همچنین از ورود فعال مجموعه شهر صنعتی ساوه به طرح آمادگی در برابر سیلاب خبر داد و با اشاره به تجربه سیلاب پنجم فروردینماه سال جاری، اظهار کرد: با توجه به تجربه این حادثه و ضرورت بررسی وضعیت سیلبندها، مدیرعامل شرکت گاز و سایر دستگاههای مرتبط نیز در این موضوع مشارکت کردهاند.
وی ادامه داد: با همکاری شهرداری، شهر صنعتی، شرکت گاز، امور منابع آب و جهاد کشاورزی، چندین مرحله بازدید از سیلبندها انجام شده و نقاطی که دچار آبگرفتگی، شکستگی یا آسیب شده بودند، مورد بررسی و اصلاح قرار گرفتهاند.
معاون عمرانی فرمانداری ساوه تأکید کرد: در حوزه تأمین تجهیزات، صرفاً به امکانات دستگاههای دولتی اکتفا نشده و ظرفیت پیمانکاران و بخش خصوصی نیز در نظر گرفته شده و دستگاههای اجرایی موظف شدهاند از ظرفیت پیمانکاران و مجموعههایی که در سالهای گذشته با آنها همکاری داشتهاند، برای تأمین ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز استفاده کنند.
لطفعلیان گفت: موضوع آمادگی در برابر بحران با مشارکت تمامی دستگاههای اجرایی دنبال میشود و طی حدود ۱۰ روز گذشته، پس از ابلاغهای انجامشده، مجموعه دستگاههای مرتبط بهصورت مستمر و فعال در حال اجرای برنامههای پیشبینیشده هستند.
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