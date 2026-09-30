به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد لاهوتی، پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه با دهیاران با اشاره به ضرورت رفع مشکلات زیرساختی روستاها، اظهار کرد: اگر خط انتقال آب را اجرا کنیم، انشاءالله مشکل کمبود آب در روستاهای جلگه به صورت اساسی و برای همیشه حل خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای حوزه آب، افزود: در بحث آب دو بخش داریم که باید با سرعت بیشتری دنبال شود و برخی موارد نیز نیازمند بررسی و پیگیری در جلسات مربوطه است.
در شرایط کشور باید پیشگیری از حوادث را جدی بگیریم
نماینده مردم لنگرود در مجلس با اشاره به ضرورت پیشبینی و پیشگیری از حوادث، بیان کرد: در شرایط فعلی کشور باید پیشگیری از حوادث را جدی بگیریم و قبل از اینکه حادثهای رخ دهد، با پیشبینی و برنامهریزی لازم از وقوع آن جلوگیری کنیم.
لاهوتی ادامه داد: چند نکته وجود دارد که اکثر آنها را از طرحهای آبخیزداری دنبال کردهایم و لازم است بازدیدهای میدانی نیز انجام شود تا نقاطی که امکان اجرای این طرحها وجود دارد، شناسایی و برای آنها اقدام شود.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت منابع آبی موجود در منطقه، گفت: در برخی نقاط مانند دشتها و دیگر مناطق، اگر امکان اجرای طرحهای مشابه وجود دارد، باید این اقدامات نیز دنبال شود؛ اما موضوع مهمتر، نگهداری و مراقبت از این طرحها پس از اجراست.
اجرا کردید که رسوب بگیرد، نه اینکه دوباره مشکل ایجاد شود
نماینده مردم لنگرود در مجلس با تأکید بر ضرورت توجه به نگهداری طرحهای اجراشده، تصریح کرد: این قابل قبول نیست که طرحی اجرا شود اما نگهداری لازم از آن صورت نگیرد و به دلیل رسوب یا مشکلات ناشی از عدم مراقبت، دوباره همان مشکلات ایجاد شود.
لاهوتی افزود: باید پیش از بروز مشکل، مسیرها و نقاط حادثهخیز شناسایی و مدیریت شوند. در برخی مناطق میتوان با اقدامات پیشگیرانه و جمعآوری روانآبها و مدیریت منابع، از بروز خسارت جلوگیری کرد.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به اقتصاد روستاها، گفت: از شما خواهش میکنم در کنار موضوعات عمرانی، درباره اقتصاد روستا نیز بیشتر با هم صحبت کنیم. امروز یکی از مشکلات اساسی روستاهای ما، موضوع اقتصاد است و باید با همت دهیاران و مسئولان برای آن چارهاندیشی شود.
لاهوتی با بیان اینکه خدماترسانی در روستاها با تلاش دهیاران در حال انجام است، خاطرنشان کرد: اقتصادی کردن کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین توسعه بومگردی روستاها و تقویت بازارچههای محلی میتواند به رونق اقتصادی روستاها کمک کند.
وی ادامه داد: اگر در روستا آب داشته باشیم اما وضعیت اقتصادی مناسب نباشد و کشاورزی برای مردم صرفه اقتصادی نداشته باشد، این اقدامات نمیتواند تأثیر لازم را در ماندگاری و رونق روستاها داشته باشد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس در پایان با اشاره به ضرورت برنامهریزی برای اجرای طرحهای روستایی، گفت: از همین حالا باید با برنامهریزی و هماهنگی لازم، اقدامات مورد نیاز برای سال آینده را دنبال کنیم تا بتوانیم چهره روستاهای خود را بهبود بخشیم و آنها را از وضعیت موجود خارج کنیم.
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