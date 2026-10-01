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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

تامین آب پیش‌شرط توسعه و سرمایه‌گذاری در ملایر است

تامین آب پیش‌شرط توسعه و سرمایه‌گذاری در ملایر است

همدان-فرماندار ویژه ملایر بر مدیریت منابع آبی و تسهیل تامین آب طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری تاکید کرد و گفت: تامین آب پیش‌شرط توسعه و سرمایه‌گذاری در ملایر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کتابی ظهر پنج شنبه در دیدار با منصور ستوده مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان پیرامون وضعیت منابع آبی، نیاز طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری و چالش‌های تامین آب شهرستان گفت‌وگو کرد.

وی در این دیدار با تاکید بر نقش تعیین‌کننده آب در مسیر توسعه شهرستان، اظهارکرد: تامین آب یکی از پیش‌شرط‌های اصلی توسعه، تولید و جذب سرمایه‌گذاری است و بخش قابل توجهی از طرح‌های صنعتی، تولیدی و اقتصادی برای فعالیت و توسعه به منابع آبی پایدار نیاز دارند.

فرماندار ویژه ملایر افزود: محدودیت منابع آبی و کاهش ذخایر سدها ضرورت مدیریت دقیق منابع و مصارف را دوچندان کرده است اما در کنار صیانت از منابع موجود باید با تعامل دستگاه‌های متولی، راهکارهای قانونی و عملیاتی برای تامین نیاز طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دنبال شود.

کتابی با اشاره به چالش‌های تامین آب برخی طرح‌ها از جمله گلخانه‌ها تصریح کرد: نباید اجازه دهیم مسائل مرتبط با تامین آب مانعی برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی شهرستان باشد و رعایت ضوابط و محدودیت‌های قانونی باید برای تسهیل امور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی راهکارهای مناسب پیش‌بینی شود.

وی همچنین با اشاره به کاهش ذخایر سدها و شرایط منابع آبی استان و شهرستان گفت: استمرار این وضعیت برنامه‌ریزی دقیق‌تر، مدیریت مصرف و هماهنگی جدی‌تر میان دستگاه‌های اجرایی و متولی حوزه آب را ضروری کرده است و تقویت همکاری فرمانداری و شرکت آب منطقه‌ای استان برای مدیریت چالش‌های موجود و پیگیری تامین آب مورد نیاز بخش‌های مختلف شهرستان امری ضروری است.

کد مطلب 6964587

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