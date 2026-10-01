به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کتابی ظهر پنج شنبه در دیدار با منصور ستوده مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان پیرامون وضعیت منابع آبی، نیاز طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری و چالش‌های تامین آب شهرستان گفت‌وگو کرد.

وی در این دیدار با تاکید بر نقش تعیین‌کننده آب در مسیر توسعه شهرستان، اظهارکرد: تامین آب یکی از پیش‌شرط‌های اصلی توسعه، تولید و جذب سرمایه‌گذاری است و بخش قابل توجهی از طرح‌های صنعتی، تولیدی و اقتصادی برای فعالیت و توسعه به منابع آبی پایدار نیاز دارند.

فرماندار ویژه ملایر افزود: محدودیت منابع آبی و کاهش ذخایر سدها ضرورت مدیریت دقیق منابع و مصارف را دوچندان کرده است اما در کنار صیانت از منابع موجود باید با تعامل دستگاه‌های متولی، راهکارهای قانونی و عملیاتی برای تامین نیاز طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دنبال شود.

کتابی با اشاره به چالش‌های تامین آب برخی طرح‌ها از جمله گلخانه‌ها تصریح کرد: نباید اجازه دهیم مسائل مرتبط با تامین آب مانعی برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی شهرستان باشد و رعایت ضوابط و محدودیت‌های قانونی باید برای تسهیل امور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی راهکارهای مناسب پیش‌بینی شود.

وی همچنین با اشاره به کاهش ذخایر سدها و شرایط منابع آبی استان و شهرستان گفت: استمرار این وضعیت برنامه‌ریزی دقیق‌تر، مدیریت مصرف و هماهنگی جدی‌تر میان دستگاه‌های اجرایی و متولی حوزه آب را ضروری کرده است و تقویت همکاری فرمانداری و شرکت آب منطقه‌ای استان برای مدیریت چالش‌های موجود و پیگیری تامین آب مورد نیاز بخش‌های مختلف شهرستان امری ضروری است.