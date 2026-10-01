مدیریت آبیاری توصیه کارشناسان هواشناسی به کشاورزان

سمانه غلامی، کارشناس هواشناسی در حوزه کشاورزی درباره وضعیت آب و هوا طی هفته اخیر، به خبرنگار مهر گفت: روز گذشته در استان‌های مازندران، گلستان، گیلان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، برخی نقاط اردبیل، شمال آذربایجان شرقی، ارتفاعات استان‌های کرمان و هرمزگان، امروز پنجشنبه در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، زنجان، قزوین، گیلان، مازندران، گلستان، همدان، مرکزی، غرب اصفهان، نیمه جنوبی کرمان، سیستان و بلوچستان، ارتفاعات هرمزگان، جمعه و شنبه در شمال غرب، غرب، برخی نقاط جنوب غرب، بخش‌هایی از مرکز، قزوین، البرز، تهران، قم، سمنان، گیلان، مازندران، هرمزگان، نیمه جنوبی استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان و همچنین روز یکشنبه در نوارشمالی کشور بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در نقاط مستعد، گرد و خاک قابل پیش‌بینی است.

وی افزود: روزهای جمعه و شنبه در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز و یکشنبه در اکثر مناطق کشور در برخی ساعات وزش باد شدید است.

وی تصریح کرد: همچنین جمعه در شمال شرق کشور افزایش دما و روزهای شنبه تا دوشنبه هفته آینده کاهش دما در نیمکره شمالی کشور به ویژه در استان‌های شمالی خرز و اردبیل رخ خواهد داد.

این کارشناس هواشناسی در حوزه کشاورزی یادآور شد: طی دو روز آینده خلیج فارس و تنگه هرمز و یکشنبه دریای خزر مواج است.

تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته کشور

غلامی میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا هفتم ماه سال جاری را ۰.۳ میلیمتر اعلام کرد و گفت: میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی ۰.۶ میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری ۵۲.۲ درصد کمتر از سال گذشته است.

وی اضافه کرد: همچنین میانگین بلندمدت کشور در بازه زمانی مذکور ۰.۹ میلیمتر بوده است و بارش سال جاری ۶۷.۱ درصد کمتر از بلندمدت است.

وی با بیان اینکه بیشترین میزان بارش در هفته یکم متعلق به ایستگاه چاتال در استان گلستان به میزان ۴۴.۸ میلیمتر بوده است، گفت: گرم‌ترین منطقه آب پخش استان بوشهر به میزان ۴۷.۳ درجه سلسیوس و میانگین سردترین منطقه هزارکانیان استان کردستان به میزان ۵.۱ درجه سلسیوس گزارش می‌شود.

توصیه به کشاورزان با توجه به وضعیت آینده هواشناسی

غلامی با توجه به پیش‌بینی هواشناسی در ۴ روز آینده به کشاورزان و فعالان حوزه کشاورزی، گفت: کنترل روان‌آب‌ها و جلوگیری از ورود آنها به باغ‌ها و مزارع از جمله توصیه ما به بهره‌برداران است. همچنین تاکید می‌شود محصولات برداشت شده به انبارها یا محل‌های دارای سقف منتقل شوند.

این کارشناس هواشناسی در حوزه کشاورزی در ادامه افزود: لایروبی، اصلاح و پاکسازی آب‌راه‌ها و کانال‌های انتقال آب به مزارع و باغات، تنظیم و مدیریت آبیاری اراضی کشاورزی با توجه به بارندگی‌های پیش‌روی، خودداری از محلولپاشی و سمپاشی به هنگام بارش، ممانعت از چرای دام و عدم تردد عشایر در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، عایق‌بندی و مدیریت تغذیه زنبورهای عسل و انتقال کندوها به دور از آبگیرها و مسیل‌ها و حاشیه رودخانه‌ها، عدم چرای دام در ارتفاعات و محافظت از آنها به دلیل وزش باد، کنترل و محافظت از استحکامات کشاورزی، گلخانه‌ها و سایر سازه‌های موقت و خودداری از چرای دام در مراتع به دلیل گردوخاک و در نهایت افزایش هوادهی به استخرهای پرورش آبزیان برای تامین اکسیژن کافی از دیگر مواردی است که فعالان بخش کشاورزی باید در چند روز آینده به آنها توجه ویژه داشته باشند.