پایش لحظه ای کیفیت آب البرز؛ کشف سریع ترکیدگی لوله با نصب کنتور هوشمند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا نامداری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز در حاشیه بازدید از خبرگزاری مهر، با اعلام اینکه تصفیه‌خانه شماره سه کرج با پیشرفت بالای ۹۰ درصد در آستانه بهره‌برداری است، گفت: در محدوده کوچک استان البرز بدون لحاظ ملاحظات زیست‌محیطی، بارگذاری جمعیتی چند برابر استانداردهای شهرسازی صورت گرفته و همین مسئله بر همه حوزه‌ها از جمله تأمین آب اثر گذاشته است.

وی با ارائه شمای کلی از وضعیت آب استان البرز و اقدامات سه سال گذشته این شرکت اظهار کرد: ظرفیت‌های سرزمینی و امکانات استان البرز متناسب با بارگذاری جمعیتی که امروز در آن صورت گرفته نیست و متأسفانه امکانات و زیرساخت‌ها همچنان با جمعیت‌پذیری همراه شده‌اند، بدون آنکه مسائل زیست‌محیطی در نظر گرفته شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز افزود: یکی از معضلات اصلی، البرز جنوبی یعنی کرج و استان البرز و همچنین استان تهران است؛ هیچ منطقی بر این موضوع حاکم نیست که در یک محدوده بسیار کوچک حدود ۳۰ درصد جمعیت کل کشور بارگذاری شود.

برنامه‌ مدون از سال ۱۴۰۲ برای دستیابی به حداکثر ظرفیت تأمین آب سطحی

نامداری با اشاره به اینکه طی سه، چهار سال گذشته برنامه‌ای مدون، پیشگیرانه و پیش‌بینانه در دستور کار قرار گرفته است، گفت: از سال ۱۴۰۲ این برنامه را عملاً با هدف دستیابی به حداکثر ظرفیت تأمین آب سطحی استان و در کنار آن استفاده بهینه از آبی که در اختیار داریم، آغاز کردیم.

وی تصریح کرد: تصفیه‌خانه مدول سوم تصفیه‌خانه شماره دو کرج تیرماه ۱۴۰۲ به بهره‌برداری رسید؛ عملیات اجرایی آن پیش از آن آغاز و در سال ۱۴۰۱ تکمیل و در سال ۱۴۰۲ با حضور وزیر نیرو افتتاح شد. تصفیه‌خانه شماره سه کرج نیز در همان سال کلید خورد و هم‌اکنون بالای ۹۰ درصد پیشرفت دارد و تصفیه‌خانه آب مهستان برای غرب استان تقریباً به‌طور کامل وارد مدار بهره‌برداری شده است.

مدیرعامل آبفای البرز با تأکید بر اینکه هدف‌گذاری تنها تأمین آب نبود، ادامه داد: باید به سمتی می‌رفتیم که از آب در اختیار، بهینه استفاده کنیم و برای این کار لازم بود شبکه تأمین و توزیع را نیز بهینه کنیم؛ سال ۱۴۰۲ در پایین تپه مرادآب فشار ۱۰ تا ۱۱ اتمسفر داشتیم اما چند قدم بالاتر در زنبق و بعثت مردم آب نداشتند و وضعیت در نظرآباد و چهارباغ هم همین‌گونه بود.

استقرار مرکز کنترل و پایش هوشمند در بیش از ۹۵ درصد شبکه

وی گفت: با آغاز مطالعات فنی، نقاط کور و نقاط دارای مشکل هیدرولیکی اصلاح شد و در ادامه مرکز کنترل و پایش هوشمند آب و فاضلاب را پایه‌گذاری کردیم. امروز مرکز اسکادای ما در کرج، رجایی‌شهر، مهرشهر و فردیس تقریباً بالای ۹۵ درصد استقرار پیدا کرده و تمام مخازن، ورودی‌ها و خروجی‌ها، چاه‌ها، ایستگاه‌های پمپاژ و شیرهای کنترلی مجهز به سیستم تله‌متری شده‌اند و می‌توانیم وضعیت آن‌ها را لحظه‌ای ببینیم و کنترل کنیم.

نامداری با اشاره به ناترازی برق در سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: تأسیسات آب و فاضلاب وابسته به برق است و چاه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ برای تأمین و انتقال آب باید از برق استفاده کنند، اما با همه قطعی‌های برق، از سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و امروز که از پیک تابستان گذشتیم، رضایتمندی بهتری داشته‌ایم؛ این نتیجه اقداماتی است که اگر بخواهیم به‌صورت ریز به آن ورود کنیم، بحث مفصلی می‌طلبد.

نصب ۴۰ آنالایزر کیفی برخط/ گام بعدی، تضمین کیفیت آب

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز گام بعدی در حوزه تأمین پایدار آب بهداشتی را اطمینان از پاک بودن آب تحویلی به مردم و برخورداری آن از پارامترهای استاندارد عنوان کرد و افزود: پیش‌تر آزمایشگاه‌های مختلفی داشتیم و مطابق استاندارد ۱۰۵۳ نمونه‌برداری و کنترل صورت می‌گرفت، اما باید این پایش را لحظه‌ای می‌کردیم؛ هم‌اکنون ۴۰ دستگاه آنالایزر کیفی به‌صورت برخط در سطح شبکه استان نصب است که پنج پارامتر از جمله دما، کدورت، کلر باقی‌مانده و pH را لحظه‌ای اندازه‌گیری و به مرکز تله‌متری منتقل می‌کنند.

وی افزود: اگر لحظه‌ای حس کنیم شبکه دچار مشکل شده است، اکیپ عملیاتی و آزمایشگاه سیار ما در آن نقطه مستقر می‌شود، سریع انتقال پیدا می‌کند و اگر مسئله‌ای باشد همان لحظه برطرف می‌شود.

مدل هیدرولیکی کالیبره‌شده شبکه کرج و ۲۷۰ سنسور فشار در نقاط مختلف

نامداری از هدف‌گذاری بلندتر این شرکت خبر داد و اظهار کرد: به اینجا بسنده نکردیم و می‌خواهیم داده‌های در اختیار را به‌صورت هوشمند به کار بگیریم تا تنظیم شبکه توزیع، مبتنی بر مدل هیدرولیکی انجام شود. امروز مدل هیدرولیکی کالیبره‌شده کل شبکه کرج، رجایی ‌شهر، مهرشهر و فردیس را استخراج کرده‌ایم و در سیستم‌های کامپیوتری می‌توانیم به لحظه بگوییم در ساعت هشت و نیم صبح با این دما چه میزان آب در کدام معبر نیاز است.

وی افزود: امیدواریم ظرف شش ماه تا یک سال آینده این مدل را روی تله‌متری سوار کنیم؛ ما بالای ۲۷۰ نقطه از شهر سنسورهای فشار در نقاط بحرانی نصب کرده‌ایم و با فشارسنج‌های لحظه‌ای، مدل هیدرولیکی کالیبره می‌شود. با این اقدام، دیگر مدیریت یک فرد خاص حاکم نیست که اگر فشار یا مخزن پایین آمد چه واکنشی نشان دهد، بلکه خود سیستم مبتنی بر داده‌ها این کار را کنترل می‌کند.

کاهش زمان رسیدگی به حوادث و ارتقای مرکز ۱۲۲

مدیرعامل آبفای البرز با اشاره به عملکرد اکیپ‌های عملیاتی گفت: با تکمیل و تجهیز اکیپ‌های امدادی و پست‌های امداد، زمان رسیدگی به حوادث به‌شدت کاهش پیدا کرده است؛ هم تعداد حوادث کم شده و هم زمان رسیدگی به آن‌ها، که این موضوع در سطح شهر طی چهار، پنج سال گذشته برای مردم ملموس است. نمی‌خواهیم بگوییم ایرادی وجود ندارد، اما به سمت بهینه‌ترین حالت ممکن حرکت می‌کنیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اعزام اکیپ‌ها و اینکه اطلاع از حادثه عمدتاً مبتنی بر تماس مشترکین است، گفت: مرکز ۱۲۲ ما یک رشد جهشی داشته است؛ از ۳۰ خط به ۱۲۰ خط رسیده‌ایم که ۹۰ خط آن دیجیتال و ۳۰ خط معمولی است و پرسنل و خطوط ارتباطی ما تقویت شده‌اند. اکنون اگر حادثه‌ای گزارش شود، همان لحظه پیامک برای مشترک ارسال می‌شود، اکیپ اعزام شده و اطلاع‌رسانی انجام می‌شود و پس از پایان کار پیامکی برای تأیید و واکنش مشترک ارسال می‌شود؛ در ادامه همکاران ما با مشترک تماس می‌گیرند و رضایتمندی از عملکرد اکیپ‌ها سنجیده می‌شود.

هدف‌گذاری برای کنترل هوشمند همه مشترکین

وی درباره شناسایی سریع هدررفت آب تصریح کرد: در خطوط بزرگ این موضوع بیشتر خود را نشان می‌دهد و در خطوط کوچک و انشعاب‌ها، سیستم فقط می‌تواند بگوید مصرف دارد انجام می‌شود؛ اما هدف‌گذاری ما این است که در آینده همه خانه‌ها و مشترکین کنترل هوشمند داشته باشند تا مسیر تولید تا مصرف‌کننده بصورت لحظه‌ای سنس شود و اگر قطره‌ای بخواهد هدر برود، کنترل داشته باشیم.

نامداری با اشاره به ابعاد این طرح گفت: در استان حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار آحاد و حدود ۸۰۰ هزار مشترک داریم که کنتورگذاری مجزا برای تک‌تک آن‌ها هم زمان‌بر و هم هزینه بسیار بالایی می‌طلبد، اما زیرساخت آن آماده شده است.

شبکه‌ آبرسانی نامناسب با رشد جمعیت

وی در پاسخ به پرسشی درباره فرسودگی شبکه، بازسازی بافت‌ها و رویه آبرسانی به شهرک‌های تازه‌تأسیس گفت: تهران از دهه ۳۰ توسط گروهی از متخصصان برای شبکه تأمین و توزیع آب طراحی شد و همچنان آن سیستم با اصلاحات خاصی جواب می‌دهد، اما کرج و محدوده البرز در سالیان گذشته به‌صورت آبرسانی‌های خصوصی یا روستایی بوده که در کنار هم قرار گرفته و به شکل امروزی توسعه یافته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز افزود: یکی از معضلات ما این است که این شبکه را هم اصلاح کنیم و در این اصلاح، مردم آسیب نبینند یا کمترین سختی را تحمل کنند؛ همه هم و غم ما حاکم کردن اصول فنی است و مدل جامع هیدرولیکی شبکه توزیع را در دست داریم. با راه و شهرسازی و شهرداری تعامل خوبی برقرار کرده‌ایم و دوستان نیز کمک می‌کنند؛ محدودیت‌هایی هم وجود دارد که طبیعی است، اما این مسیر آغاز شده و امیدواریم روزبه‌روز به مطلوب مورد نظر برسیم.