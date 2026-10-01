به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز عظیمی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز به کار رسمی فرهنگسرای خانواده با اشاره به اهمیت توجه همزمان به ابعاد کالبدی و اجتماعی شهر اظهار کرد: شهر تنها مجموعه‌ای از ساختمان‌ها، معابر و زیرساخت‌ها نیست و زمانی معنا و حیات واقعی پیدا می‌کند که حضور و زندگی مردم در آن مورد توجه قرار گیرد.



وی افزود: در کنار ساختار فیزیکی شهر، باید به روح شهروندان و ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز توجه داشت، چرا که غفلت از این بخش‌ها می‌تواند شهر را به مجموعه‌ای صرفاً کالبدی و فاقد پویایی اجتماعی تبدیل کند.



عظیمی با تشریح رویکرد مدیریت شهری قم در این زمینه ادامه داد: امروز در شهرداری قم توجه ویژه‌ای به کالبد شهر صورت گرفته و تلاش می‌کنیم شهری پویا و سرزنده داشته باشیم اما توسعه فیزیکی به تنهایی کافی نیست و مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.



شهردار کلانشهر قم تصریح کرد: توجه به روح شهر و نیازهای فرهنگی و اجتماعی شهروندان، بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند مدیریت شهری است و در کنار اقدامات عمرانی و کالبدی باید برای این حوزه نیز برنامه‌ریزی شود.



وی با اشاره به بازسازی فرهنگسرای خانواده اظهار کرد: در همین چارچوب، بازسازی ویژه‌ای در این مجموعه انجام شده و مأموریت مشخص و ویژه‌ای برای فرهنگسرای خانواده در نظر گرفته شده است تا فعالیت‌های آن به صورت تخصصی بر مسائل مرتبط با خانواده متمرکز باشد.



عظیمی افزود: فرهنگسرای خانواده باید بتواند مسائل مربوط به این نهاد را به صورت ویژه دنبال کند و برای موضوعات مرتبط با خانواده برنامه‌ریزی داشته باشد.



وی با اشاره به جایگاه خانواده در ساخت اجتماعی جامعه ادامه داد: بخش قابل توجهی از موضوعات و مشکلاتی که جامعه امروز با آن روبه‌رو است، به خانواده بازمی‌گردد و استحکام بنیان خانواده می‌تواند در پیشگیری از شکل‌گیری بسیاری از آسیب‌های اجتماعی نقش داشته باشد.



شهردار کلانشهر قم بیان کرد: هر اندازه بنیان خانواده قوی‌تر و مستحکم‌تر باشد، زمینه برای کاهش معضلات اجتماعی و بزه نیز فراهم‌تر خواهد شد و از همین رو توجه به خانواده باید در زمره موضوعات جدی و مورد اهتمام قرار گیرد.



عظیمی درباره مأموریت فرهنگسرای خانواده گفت: هدف از راه‌اندازی و فعالیت تخصصی این مجموعه، پیگیری مسائل خانواده و طراحی برنامه‌هایی در این زمینه است تا بتواند در مسیر گرم‌تر شدن کانون خانواده و تحکیم بنیان آن نقش‌آفرینی کند.



وی افزود: فعالیت این فرهنگسرا باید با تمرکز بر موضوع خانواده دنبال شود و ظرفیت ایجادشده برای آن در جهت توجه بیشتر به این نهاد و مسائل مرتبط با آن مورد استفاده قرار گیرد.



شهردار کلانشهر قم خاطرنشان کرد: خانواده از ارکان مهم زندگی اجتماعی است و توجه به آن تنها یک موضوع فردی نیست بلکه آثار آن در وضعیت اجتماعی شهر نیز نمایان می‌شود.



عظیمی گفت: هرچه میزان توجه و سرمایه‌گذاری در حوزه خانواده افزایش پیدا کند، نتیجه آن در نهایت می‌تواند به شکل‌گیری شهری آرام‌تر، سالم‌تر و بهتر منجر شود.



وی در پایان بر تداوم توجه مدیریت شهری به ابعاد فرهنگی و اجتماعی شهر تأکید کرد و افزود: در کنار تلاش برای توسعه و پویایی کالبدی قم، توجه به روح شهر و تقویت بنیان خانواده نیز باید دنبال شود.