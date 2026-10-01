به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی‌مهر، فرمانده انتظامی استان البرز، در نشست خبری به مناسبت هفته فراجا با تبریک این هفته به مردم و کارکنان انتظامی اظهار کرد: هفته فراجا متعلق به همه مردم است و فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان انتظامی در مسیر تأمین امنیت و آرامش جامعه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به نقش اصحاب رسانه در حوزه امنیت افزود: رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی صحیح، آموزش همگانی، مدیریت بحران و انتقال هشدارهای لازم به مردم نقش مهمی دارند و می‌توانند دغدغه‌ها و مطالبات مردم را نیز به مسئولان منتقل کنند.

فرمانده انتظامی البرز گفت: رسانه‌ها باید اخبار و اطلاعات را با سرعت و دقت در اختیار مردم قرار دهند تا در زمان نیاز، هشدارها و آموزش‌های لازم به جامعه منتقل شود و از سوی دیگر، مطالبات و نگرانی‌های مردم نیز به گوش مسئولان برسد.

سردار القاصی‌مهر با قدردانی از همراهی اصحاب رسانه با پلیس ادامه داد: رسانه‌ها در مأموریت‌های مختلف انتظامی همراه پلیس بوده‌اند و بخش مهمی از تلاش‌های کارکنان انتظامی برای تأمین امنیت، افزایش احساس امنیت و فراهم کردن زمینه فعالیت‌های اجتماعی را برای مردم منعکس کرده‌اند.

اجرای بیش از ۲۰۰ برنامه در هفته فراجا

وی با اشاره به برنامه‌های هفته فراجا در استان البرز بیان کرد: بیش از ۲۰۰ برنامه در دستور کار مجموعه انتظامی استان قرار گرفته که بخشی از آنها برنامه‌های جاری پلیس و بخشی نیز برنامه‌های ویژه این هفته است.

فرمانده انتظامی البرز افزود: در این هفته تلاش می‌شود با به‌کارگیری ظرفیت‌های مختلف، خدمات بهتری به مردم ارائه شود و برخی واحدهای انتظامی نیز با افزایش ساعات خدمت، زمان بیشتری در خدمت مراجعه‌کنندگان باشند.

سردار القاصی‌مهر با اشاره به شرایط جنگی ماه‌های گذشته گفت: در جریان حملات دشمن، برخی مقرهای انتظامی مورد اصابت قرار گرفت، اما کارکنان پلیس با وجود این شرایط، خدمت‌رسانی به مردم را متوقف نکردند.

وی ادامه داد: کارکنان انتظامی با وجود آسیب دیدن برخی مراکز، در خیابان‌ها حضور داشتند و مأموریت‌های انتظامی، ترافیکی و امنیتی خود را دنبال کردند تا خللی در زندگی و امور روزمره مردم ایجاد نشود.

فرمانده انتظامی البرز گفت: مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ نیز پس از آسیب دیدن محل استقرار، در کمتر از یک ساعت با استفاده از ظرفیت تلفن همراه دوباره فعال شد و تلاش شد شهروندان متوجه اختلال ایجادشده در روند خدمت‌رسانی پلیس نشوند.

افزایش کشفیات خودروهای سرقتی

سردار القاصی‌مهر با تشریح بخشی از عملکرد پلیس استان البرز اظهار کرد: در شرایطی که انتظار می‌رفت به دلیل وضعیت خاص کشور، بخشی از توان انتظامی تحت تأثیر قرار گیرد، مأموریت‌های مقابله با سرقت و جرایم نیز با جدیت دنبال شد.

وی افزود: بیش از یک هزار و ۷۵۰ دستگاه خودروی سرقتی و بیش از ۴۱۰ دستگاه موتورسیکلت سرقتی در استان کشف شده است.

کشف ۱۴ هزار میلیارد ریال کالای قاچاق

فرمانده انتظامی البرز با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه مبارزه با قاچاق کالا گفت: در این حوزه بیش از ۱۴ هزار میلیارد ریال کالای قاچاق کشف شده و مقابله با فعالیت‌هایی که می‌تواند به اقتصاد کشور آسیب وارد کند، در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی همچنین از افزایش ۴۰ درصدی کشفیات سلاح نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: برخورد با دارندگان سلاح غیرمجاز و جرایم مرتبط با سلاح با جدیت دنبال می‌شود.

کاهش تصادفات فوتی در جاده‌ها و شهرها

سردار القاصی‌مهر درباره عملکرد پلیس در حوزه ترافیک اظهار کرد: تصادفات فوتی در جاده‌ها و محورهای مواصلاتی استان ۱۳ درصد و در معابر شهری پنج درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به حجم بالای تردد در محورهای مواصلاتی البرز افزود: با توجه به افزایش حجم سفرها در برخی ایام و تردد میلیونی خودروها، مدیریت ترافیک نیازمند حضور مستمر نیروهای پلیس و برنامه‌ریزی دقیق است.

فرمانده انتظامی البرز تأکید کرد: برخورد با تخلفات حادثه‌ساز و پیشگیری از حوادث ترافیکی از اولویت‌های پلیس است، چراکه هر تخلف حادثه‌ساز می‌تواند جان یک یا چند نفر از اعضای خانواده‌ها را به خطر بیندازد.

بازگشت ۱۱۲ میلیارد تومان به مالباختگان کلاهبرداری

سردار القاصی‌مهر با اشاره به اقدامات پلیس فتا در حوزه جرایم سایبری گفت: در یکی از اقدامات، ۱۱۲ میلیارد تومان از وجوه شهروندانی که در فضای مجازی مورد کلاهبرداری قرار گرفته بودند، با اقدام سریع پلیس مسدود و به حساب مالباختگان بازگردانده شد.

وی افزود: پلیس فتا با استفاده از ظرفیت‌های موجود و اقدام سریع در ساعات اولیه پس از وقوع کلاهبرداری، تلاش می‌کند از انتقال وجوه و تضییع بیشتر حقوق شهروندان جلوگیری کند.

کشف بیش از ۳ تن مواد مخدر

فرمانده انتظامی استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود به مقابله با قاچاق مواد مخدر اشاره کرد و گفت: در ۶ ماه گذشته بیش از سه تن و ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در استان کشف شده است.

وی افزود: حتی در شرایط جنگی نیز مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن متوقف نشده و پلیس اجازه نداده است مجرمان از شرایط موجود برای فعالیت بیشتر استفاده کنند.

مشاوره به بیش از ۱۴ هزار پرونده

سردار القاصی‌مهر با اشاره به فعالیت مراکز مشاوره پلیس اظهار کرد: بیش از ۱۴ هزار پرونده در این مراکز مورد بررسی و مشاوره قرار گرفته است تا اختلافات در مراحل اولیه مدیریت شود و از افزایش تنش میان طرفین جلوگیری شود.

وی ادامه داد: هدف از این اقدامات، کاهش مراجعات غیرضروری، جلوگیری از تشدید اختلافات و کمک به حل مسائل مردم پیش از تبدیل شدن آنها به مشکلات پیچیده‌تر است.

فرمانده انتظامی استان البرز همچنین با اشاره به نقش خانواده کارکنان پلیس در استمرار فعالیت‌های انتظامی گفت: کارکنان انتظامی در طول ماه‌های گذشته به دلیل شرایط خاص کشور و مأموریت‌های مستمر، فرصت کمتری برای حضور در کنار خانواده‌های خود داشته‌اند.

سردار القاصی‌مهر افزود: بخشی از برنامه‌های هفته فراجا به خانواده کارکنان اختصاص یافته تا از صبر، همراهی و حمایت آنان از نیروهای انتظامی قدردانی شود.

وی در پایان با تأکید بر تداوم همکاری پلیس و رسانه‌ها گفت: امنیت حاصل تلاش مجموعه‌های مختلف است و رسانه‌ها با اطلاع‌رسانی دقیق، آموزش همگانی و انتقال دغدغه‌های مردم می‌توانند در ارتقای امنیت و افزایش احساس امنیت در جامعه نقش مؤثری ایفا کنند.