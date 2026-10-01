ادعا درباره حضور ناو جنگی فرانسه در تنگه باب المندب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ ارتش فرانسه ادعا کرد که یک ناو جنگی این کشور در قالب بخشی از مأموریت اتحادیه اروپا، هفته گذشته ۱۰ کشتی را در تنگه باب المندب اسکورت کرده است.

ارتش فرانسه در ادامه ادعاهای خود افزود: ما با شرکای سعودی خود برای روشن شدن الزامات ماموریت نظامی جهت تأمین امنیت زیرساخت‌های انرژی همکاری می‌کنیم.

ادعای ارتش فرانسه در حالی مطرح شده است که وزارت حمل و نقل دولت یمن در صنعا روز دوشنبه از عبور ۱۹۸ کشتی تجاری از طریق تنگه باب المندب طی ۵ روز خبر داد.

این وزارتخانه بر تداوم دریانوردی و عبور عادی شناورها از طریق تنگه استراتژیک باب المندب تاکید کرد.