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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۳

واکنش یمن به دروغ جدید عربستان درباره هدف قرار گرفتن مدینه منوره

واکنش یمن به دروغ جدید عربستان درباره هدف قرار گرفتن مدینه منوره

رئیس شورای عالی سیاسی یمن به دروغ جدید عربستان در خصوص هدف قرار گرفتن مدینه منوره واکنش نشان داد.

گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد که تکرار دروغ‌های عربستان درباره هدف قرار گرفتن مدینه منوره یک شکست بی سابقه به شمار می‌آید.

وی همچنین مسئولیت کامل هرگونه تجاوز به مکه مکرمه، مدینه منوره و مسجد نبوی را متوجه عربستان سعودی دانست.

در همین راستا یک منبع نظامی یمنی تاکید کرد که دروغ‌های عربستان درباره هدف قرار گرفتن نیروگاه برق مدینه منوره بی پایه و اساس است.

وی در ادامه افزود: این دروغ جدید برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های عربستان مطرح شده و بیشتر نیز دروغ هدف قرار گرفتن مکه مکرمه مطرح شده بود.

عربستان مدعی شده است که نیروهای یمنی نیروگاه برق طیبه در مدینه منوره را هدف قرار داده اند.

کد مطلب 6965041

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