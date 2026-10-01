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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

دو موفقیت برای کونگ‌فوی بانوان هرمزگان در یزد

دو موفقیت برای کونگ‌فوی بانوان هرمزگان در یزد

بندرعباس ـ رئیس هیئت کونگ‌فو و هنرهای رزمی هرمزگان گفت: قهرمانی مرضیه رونما و حضور سمانه نجفی در جمع داوران دو دستاورد هرمزگان در مسابقات منطقه ۶ کونگ‌فو و هنرهای رزمی کشور بود.

فاضل نعمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مرضیه رونما نماینده هرمزگان در وزن منفی ۵۸ کیلوگرم رده بزرگسالان در مسابقات منطقه ۶ کشور به میزبانی یزد با شکست حریفان خود به عنوان قهرمانی رسید.

وی افزود: رونما، فایتر بخش جغین شهرستان رودان با کسب پیروزی‌های مقتدرانه و ناک‌اوت برخی حریفان جواز حضور در دیدار فینال مسابقات انتخابی تیم ملی را به دست آورد.

رئیس هیئت کونگ‌فو و هنرهای رزمی هرمزگان، گفت: دیدار فینال این رقابت‌ها ۲۳ مهرماه در استان سمنان برگزار می‌شود.

نعمانی همچنین از حضور سمانه نجفی داور هرمزگانی در این مسابقات خبر داد و گفت: نجفی به عنوان داور دعوت شده، قضاوت دیدارهای مسابقات منطقه ۶ کشور را بر عهده داشت.

کد مطلب 6964664

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