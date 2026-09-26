به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی انتخابی تیم منتخب کونگ‌فو و هنرهای رزمی بانوان استان هرمزگان در بندرعباس برگزار شد.

در پایان این اردو و پس از برگزاری رقابت‌های انتخابی و اعلام نظر کمیته فنی، پنج فایتر در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان برای اعزام به مسابقات منطقه ۶ کشور انتخاب شدند.

در رده سنی جوانان حوا حیدری در وزن منهای ۴۵ کیلوگرم و معصومه راستی از جغین در وزن منهای ۵۹ کیلوگرم به عنوان نفرات منتخب استان هرمزگان معرفی شدند.

همچنین در رده سنی بزرگسالان ملیکا بهرامی از جغین در وزن منهای ۴۸ کیلوگرم، مرضیه رونما از جغین در وزن منهای ۵۸ کیلوگرم و فاطمه نقوی در وزن منهای ۶۶ کیلوگرم به عنوان فایترهای منتخب استان انتخاب شدند.

منتخبان کونگ‌فو و هنرهای رزمی بانوان هرمزگان روز ۹ مهرماه در شهرستان یزد به رقابت خواهند پرداخت و برای کسب سهمیه حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی تلاش می‌کنند.

هدایت تیم اعزامی استان هرمزگان بر عهده ریحانه خواجویی به عنوان مربی و زینت حقیقی‌زاده به عنوان سرپرست است.

همچنین سمانه نجفی از داوران استان هرمزگان برای قضاوت در مسابقات منطقه ۶ کشور که ۹ مهرماه به میزبانی یزد برگزار می‌شود، دعوت شده است.