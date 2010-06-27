هیئت کونگ فو هرمزگان سالنی برای تمرین ندارند

محمود زندیار در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس عنوان کرد: هیئت کونگ فو برای تمرین کردن کونگ فو کاران هرمزگانی باید سالن تمرین اجاره کند که هزینه آن برای هر جلسه تمرین 150 هزار تومان است.

وی ادامه داد: با امکانات کمی که هیئت کونگ فو در اختیار دارد تیم هیئت کونگ فوی هرمزگان سال گذشته در لیگ برتر حضور داشت و برای اولین بار سه ماه در صدر جدول قرار گرفت که افتخار بزرگی برای کونگ فوی هرمزگان بود.

زندیار با اشاره به اینکه برخی مدیران همیشه قول حمایت مالی از کونگ فو را می دهند ولی متاسفانه در عمل هیچ کاری را نمی‌کنند، اذعان داشت: تیم هیئت کونگ فوی هرمزگانی در حالی که در لیگ برتر حضور دارد هیچ حمایت کننده مالی ندارد و مدیران علی رغم قول‌هایی که می دهند در جاهایی دیگر هزینه می کنند ولی برای ورزش هزینه نمی کنند.

رئیس هیئت کونگ فوی هرمزگان بیان کرد: اداره کل تربیت بدنی و محمدی اصل همیشه از کونگ فو حمایت کرده‌اند و هر چه در توانشان بوده در اختیار هیئت قرار داده‌اند.

وی با بیان اینکه اداره تربیت بدنی بیشتر از این توان مالی ندارد که به هیئت کونگ فو کمک کند و ما از تلاش آن‌ها راضی هستیم، اظهار داشت: کسانی که از اداره تربیت بدنی انتقاد می‌کنند باید مشکلات تربیت بدنی را هم ببینند و فقط از این اداره انتقاد نکنند.

رئیس هیئت کونگ فوی هرمزگان بیان کرد: بیشتر برنامه‌های امسال هیئت در حوزه آموزش است و ما در سه ماه اول امسال یک کلاس داوری و یک کلاس استاژفنی و آزمون برگزار کرده‌ایم و در آینده نزدیک هم کلاس مربیگری را برگزار خواهیم کرد.

وی ادامه داد: کلاس استاژ فنی در سبک فری کونگ فو برای آقایان و بانوان با حضور استاد داریوش نظرزاده رئیس سبک و نائب رئیس سبک برای بانوان برگزار شد.

زندیار افزود: ماه آینده دو تیم در سبک‌های نیو کونگ فو و فایتینگ کونگ فو در مسابقات قهرمانی کشور حضور پیدا می‌کنند که در نیو کونگ فو در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان و در فایتینگ کونگ فو در رده‌های سنی بزرگسالان و جوانان این مسابقات برگزار خواهد شد.