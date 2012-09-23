ووشوکار قمی فینالیست شد/ نخستین مدال جهانی در انتظار ووشو قم

به گزارش خبرنگار مهر، ووشوکار قمی در راه کسب نخستین مدال جهانی خود در مرحله نیمه نهایی پیکارهای ووشو قهرمانی جوانان جهان با قدرت مقابل حریفی از کره جنوبی ظاهر شد و ضمن راهیابی به فینال در آستانه کسب مدال طلا قرار بگیرد.



رقابت بیش از 500 ووشوکار جوان در ماکائو



با شروع سومین روز مسابقات ووشو قهرمانی جوانان جهان در ماکائو، چند عضو تیم اعزامی ووشو کشورمان به دیدارهای نیمه نهایی اوزان مختلف رده سنی جوانان صعود کردند تا شانس کسب مدال طلا برای کشورمان ایجاد شود که یکی از آنها امیر نجفی‌پور ووشوکار قمی است.



در حالی که رقابت های ووشو قهرمانی جهان با شرکت بیش از 500 ووشوکار از کشورهای مختلف جهان در کشور ماکائو در جریان است، یک ووشوکار قمی نیز در این مسابقات حضور دارند که بعد از موفقیت در دو دیدار متوالی با موفقیت در نیمه نهایی به فینال این مسابقات صعود کرد.



در حالی که در روز نخست این دوره از رقابت ها، امیر نجفی پور در وزن خود موفق به کسب برتری مقابل حریفی از کشور ترکمنستان شد تا توانمندی ووشوکاران قمی در این رشته به نمایش گذاشته شده و نجفی پور در مرحله نیمه نهایی نیز با دست پر میدان را ترک کند.



نجفی پور که در وزن منهای 52 کیلوگرم برای تیم ملی ووشو رده سنی جوانان کشورمان برابر حریفان جهانی به میدان رفته است، در راه رسیدن به دیدار نهایی و قرار گرفتن در آستانه کسب نخستین نشان برون مرزی خود، حریفان را با قدرت از پیش رو برداشت.



موفقیت ووشوکار قمی برابر حریفی از کره جنوبی در نیمه نهایی



این ووشوکار ارزنده در وزن منهای 52 کیلوگرم ابتدا طبق قرعه کشی مسابقات با حریفی از کشور ترکمنستان رو به رو شد که دو راند متوالی موفق شد این ووشوکار قدر را از پیش رو برداشته و در دور دوم این دوره از رقابت ها حاضر شود.



قهرمان وزن منهای 52 کیلوگرم ووشو جوانان کشور، این بار در ادامه رقابت برای رسیدن به نخستین مدال جهانی خود در مسابقات 2012 ماکائو برابر حریفی از کشور چین تایپه قرار گرفت که برای شکست این ووشوکار توانمند نیز کار سختی در پیش داشت و با ارائه مبارزه ای دیدنی رقیب خود را مغلوب کرد تا راهی دور نیمه نهایی شود.



درخشش ووشوکار ارزنده استان قم در مسابقات ووشو قهرمانی جوانان جهان در ماکائو امروز هم ادامه یافت و طی آن امیر نجفی پور در دور نیمه پایانی توانست در جدالی حساس حریف قدری از کشور مطرح کره جنوبی را مغلوب کرده و راهی دیدار نهایی شود.



درخشش نجفی پور در حالی رقم خورد که این برای نخستین بار است که ووشوکاری از استان قم جواز حضور در مسابقات قهرمانی رده سنی جوانان جهان را به دست می آورد و در مرحله نیمه نهایی حضور می یابد و در صورتی که عصر امروز نجفی‌پور بتواند حریف مصری را شکست بدهد، قم نخستین بار صاحب نشان طلای جهان خواهد شد.

