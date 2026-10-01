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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶

مهرعلیان: کشفیات سرقت در اسلامشهر ۳۲ درصد افزایش یافت

مهرعلیان: کشفیات سرقت در اسلامشهر ۳۲ درصد افزایش یافت

اسلامشهر- فرمانده انتظامی اسلامشهر از کاهش ۱۰ درصدی سرقت و افزایش ۳۲ درصدی کشفیات سرقت در این شهرستان خبر داد و گفت: فوتی‌های تصادفات جاده‌ای نیز ۲۵ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین مهرعلیان، بعد از ظهر پنجشنبه، در نشست خبری با تشریح برنامه‌های هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: دیدار با خانواده معظم شهدا، نواختن زنگ پلیس در مدارس، حضور کارشناسان انتظامی در مدارس، افتتاح کلانتری و غبارروبی مزار شهدا از جمله برنامه‌های این هفته است.

وی با اشاره به عملکرد پلیس در حوزه مقابله با سرقت افزود: به‌طور میانگین شاهد کاهش ۱۰ درصدی سرقت و افزایش ۳۲ درصدی کشفیات سرقت در شهرستان اسلامشهر بوده‌ایم.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر ادامه داد: برخی سارقان در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر می‌شوند، اما در برخی پرونده‌ها برای شناسایی و دستگیری همه عوامل مؤثر در یک سرقت، زمان بیشتری نیاز است.

مهرعلیان با تأکید بر اینکه امنیت موضوعی جمعی است، گفت: انتظار می‌رود دستگاه‌های مختلف و نهادهای اجتماعی در ارتقای ضریب امنیتی شهرستان با مجموعه انتظامی همکاری و هم‌افزایی داشته باشند.

وی در ادامه از تمرکز پلیس بر مقابله با قاچاق خبر داد و افزود: در حوزه قاچاق، به‌ویژه قاچاق آرد نانوایی‌ها، اقدامات و کشفیات مناسبی انجام شده است؛ چراکه تأمین امنیت غذایی شهروندان یکی از پیش‌نیازهای امنیت اجتماعی محسوب می‌شود.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر همچنین با اشاره به وضعیت حوادث رانندگی اظهار کرد: در بخش تصادفات جاده‌ای، فوتی‌ها ۲۵ درصد کاهش داشته است.

مهرعلیان خاطرنشان کرد: اسلامشهر به دلیل نزدیکی به پایتخت، در مسیر عبور کالاهای قاچاق قرار دارد و پلیس در این حوزه نیز اقدامات لازم را برای مقابله با قاچاق و کشف محموله‌های غیرمجاز انجام داده است.

کد مطلب 6964701

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