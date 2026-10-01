مهرعلیان: کشفیات سرقت در اسلامشهر ۳۲ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین مهرعلیان، بعد از ظهر پنجشنبه، در نشست خبری با تشریح برنامه‌های هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: دیدار با خانواده معظم شهدا، نواختن زنگ پلیس در مدارس، حضور کارشناسان انتظامی در مدارس، افتتاح کلانتری و غبارروبی مزار شهدا از جمله برنامه‌های این هفته است.

وی با اشاره به عملکرد پلیس در حوزه مقابله با سرقت افزود: به‌طور میانگین شاهد کاهش ۱۰ درصدی سرقت و افزایش ۳۲ درصدی کشفیات سرقت در شهرستان اسلامشهر بوده‌ایم.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر ادامه داد: برخی سارقان در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر می‌شوند، اما در برخی پرونده‌ها برای شناسایی و دستگیری همه عوامل مؤثر در یک سرقت، زمان بیشتری نیاز است.

مهرعلیان با تأکید بر اینکه امنیت موضوعی جمعی است، گفت: انتظار می‌رود دستگاه‌های مختلف و نهادهای اجتماعی در ارتقای ضریب امنیتی شهرستان با مجموعه انتظامی همکاری و هم‌افزایی داشته باشند.

وی در ادامه از تمرکز پلیس بر مقابله با قاچاق خبر داد و افزود: در حوزه قاچاق، به‌ویژه قاچاق آرد نانوایی‌ها، اقدامات و کشفیات مناسبی انجام شده است؛ چراکه تأمین امنیت غذایی شهروندان یکی از پیش‌نیازهای امنیت اجتماعی محسوب می‌شود.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر همچنین با اشاره به وضعیت حوادث رانندگی اظهار کرد: در بخش تصادفات جاده‌ای، فوتی‌ها ۲۵ درصد کاهش داشته است.

مهرعلیان خاطرنشان کرد: اسلامشهر به دلیل نزدیکی به پایتخت، در مسیر عبور کالاهای قاچاق قرار دارد و پلیس در این حوزه نیز اقدامات لازم را برای مقابله با قاچاق و کشف محموله‌های غیرمجاز انجام داده است.