قطع ۱۰ ساعته گاز در دهدشت؛ ساکنان چند خیابان در انتظار پایان تعمیرات

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد: گاز مشترکان واقع در خیابان‌های امام خمینی، مفتح شمالی، ۱۷ شهریور، کارگر، مدرس و کوچه حوزه علمیه، روز شنبه مورخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۰۰ صبح به مدت حدود ۱۰ ساعت قطع می‌شود.

این قطعی در صورت مساعد بودن شرایط جوی اعمال خواهد شد و پس از پایان عملیات تعمیراتی، جریان گاز به حالت عادی بازمی‌گردد.

شرکت گاز از شهروندان خواسته است ضمن رعایت نکات ایمنی، از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کرده و برای دریافت آخرین اطلاعیه‌ها و اخبار، از طریق درگاه‌های رسمی اطلاع‌رسانی این شرکت اقدام کنند.

این اقدام در راستای افزایش پایداری شبکه و ارتقای کیفیت خدمات گازرسانی به مشترکان انجام می‌شود.