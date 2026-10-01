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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰

قطع ۱۰ ساعته گاز در دهدشت؛ ساکنان چند خیابان در انتظار پایان تعمیرات

قطع ۱۰ ساعته گاز در دهدشت؛ ساکنان چند خیابان در انتظار پایان تعمیرات

یاسوج-شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه ای اعلام کرد: گاز بخش‌هایی از شهر دهدشت روز شنبه به‌دلیل انجام تعمیرات شبکه گازرسانی از ساعت ۸ صبح به مدت ۱۰ ساعت قطع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد: گاز مشترکان واقع در خیابان‌های امام خمینی، مفتح شمالی، ۱۷ شهریور، کارگر، مدرس و کوچه حوزه علمیه، روز شنبه مورخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۰۰ صبح به مدت حدود ۱۰ ساعت قطع می‌شود.

این قطعی در صورت مساعد بودن شرایط جوی اعمال خواهد شد و پس از پایان عملیات تعمیراتی، جریان گاز به حالت عادی بازمی‌گردد.

شرکت گاز از شهروندان خواسته است ضمن رعایت نکات ایمنی، از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کرده و برای دریافت آخرین اطلاعیه‌ها و اخبار، از طریق درگاه‌های رسمی اطلاع‌رسانی این شرکت اقدام کنند.

این اقدام در راستای افزایش پایداری شبکه و ارتقای کیفیت خدمات گازرسانی به مشترکان انجام می‌شود.

کد مطلب 6964752

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