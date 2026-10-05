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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹

قطع ۱۰ ساعته گاز در بویراحمد؛ جمهوری، قدوسی و فردوسی در فهرست

قطع ۱۰ ساعته گاز در بویراحمد؛ جمهوری، قدوسی و فردوسی در فهرست

یاسوج- شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد با صدور اطلاعیه‌ای از قطع موقت گاز در بخشی از شهرستان بویراحمد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه ای اعلام کرد: گاز برخی خیابان‌های شهرستان بویراحمد روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه به‌دلیل انجام تعمیرات شبکه گازرسانی، از ساعت ۸ صبح به‌مدت ۱۰ ساعت قطع می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، به‌منظور انجام تعمیرات و بهبود شبکه گازرسانی، جریان گاز در خیابان‌های جمهوری، شهید قدوسی و فردوسی به‌همراه تمامی فرعی‌های منشعب، روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ از ساعت ۸:۰۰ صبح به‌مدت ۱۰ ساعت قطع خواهد شد.

در این اطلاعیه تأکید شده است که اجرای این عملیات در صورت مساعد بودن شرایط جوی انجام می‌شود و در صورت تغییر شرایط، زمان‌بندی جدید اطلاع‌رسانی خواهد شد.

شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد از مشترکان این مناطق خواسته است ضمن رعایت نکات ایمنی، همکاری لازم را با عوامل اجرایی داشته باشند و از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کنند.

همچنین مشترکان می‌توانند آخرین اطلاعیه‌ها و اخبار مرتبط را از طریق درگاه‌های رسمی اطلاع‌رسانی این شرکت در پیام‌رسان‌ها و پورتال رسمی دنبال کنند.

کد مطلب 6968818

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