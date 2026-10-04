قطع ۱۰ ساعته گاز در بویراحمد؛ زیرتل یکشنبه در خاموشی شبکه

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد با صدور اطلاعیه‌ای از قطع موقت جریان گاز در بخشی از شهرستان بویراحمد خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، به‌منظور انجام تعمیرات و بهسازی شبکه گازرسانی، جریان گاز منطقه «زیرتل» در شهرستان بویراحمد روز یکشنبه مورخ ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح به مدت ۱۰ ساعت قطع خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است که این عملیات در صورت مساعد بودن شرایط جوی اجرا می‌شود و در صورت بروز هرگونه تغییر، اطلاع‌رسانی لازم از طریق درگاه‌های رسمی شرکت گاز انجام می شود.

روابط عمومی شرکت گاز استان ضمن عذرخواهی از مشترکان، از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، این شرکت را در اجرای هرچه بهتر عملیات‌های فنی یاری کنند.

همچنین مشترکان می‌توانند برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه‌ها به درگاه‌های اطلاع‌رسانی شرکت گاز استان در پیام‌رسان‌ها و وب‌سایت رسمی این شرکت مراجعه کنند.