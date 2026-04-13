قطع موقت گاز در روستاهای سادات محمودی شهرستان دنا

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید طالبی با اشاره به برنامه‌های توسعه شبکه گازرسانی در استان، گفت: گاز مجموعه روستاهای سادات محمودی در شهرستان دنا روز شنبه ۲۹ فروردین از ساعت ۸ صبح به مدت ۱۰ ساعت قطع خواهد شد.

وی افزود: این قطعی گاز منوط به مساعد بودن شرایط جوی خواهد بود و از شهروندان درخواست شد با مدیریت مصرف و رعایت نکات ایمنی، همکاری لازم را داشته باشند.

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: این اقدام در راستای افزایش پایداری و کیفیت خدمات رسانی به مشترکان انجام می‌شود و پس از اتمام عملیات، گازرسانی به حالت عادی بازخواهد گشت.

وی از مشترکان خواست در صورت مشاهده هرگونه مشکل، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی شرکت اطلاع دهند.