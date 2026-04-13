۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

قطع موقت گاز در روستاهای سادات محمودی شهرستان دنا

یاسوج-مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد گفت: گاز مجموعه روستاهای سادات محمودی در شهرستان دنا به منظور توسعه شبکه، روز شنبه ۲۹ فروردین به مدت ۱۰ ساعت قطع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید طالبی با اشاره به برنامه‌های توسعه شبکه گازرسانی در استان، گفت: گاز مجموعه روستاهای سادات محمودی در شهرستان دنا روز شنبه ۲۹ فروردین از ساعت ۸ صبح به مدت ۱۰ ساعت قطع خواهد شد.

وی افزود: این قطعی گاز منوط به مساعد بودن شرایط جوی خواهد بود و از شهروندان درخواست شد با مدیریت مصرف و رعایت نکات ایمنی، همکاری لازم را داشته باشند.

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: این اقدام در راستای افزایش پایداری و کیفیت خدمات رسانی به مشترکان انجام می‌شود و پس از اتمام عملیات، گازرسانی به حالت عادی بازخواهد گشت.

وی از مشترکان خواست در صورت مشاهده هرگونه مشکل، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی شرکت اطلاع دهند.

کد مطلب 6799812

