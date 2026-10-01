آغاز ساخت مدرسه ۹ کلاسه در روستای درگس شهرستان دشتیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لک‌زایی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان، اظهار داشت: عملیات اجرایی مدرسه ۹ کلاسه امام جعفر صادق(ع) در روستای درگس شهرستان دشتیاری همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید آغاز شد.

وی افزود: این مدرسه با زیربنای ۸۵۰ مترمربع و اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال احداث می‌شود و با بهره‌برداری از آن بخشی از نیاز آموزشی دانش‌آموزان روستای درگس و مناطق پیرامونی پاسخ داده خواهد شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان گفت: توسعه فضاهای آموزشی و فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان از محورهای مهم توسعه عدالت آموزشی در استان است و اجرای پروژه‌های مدرسه‌سازی در مناطق مختلف با جدیت دنبال می‌شود.

لک‌زایی تأکید کرد: در اجرای پروژه‌های آموزشی، هدف تنها افزایش تعداد کلاس‌های درس نیست، بلکه احداث فضاهای ایمن، استاندارد و متناسب با نیازهای آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان نیز مورد توجه قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه فضاهای آموزشی در سیستان و بلوچستان با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، خیران و مردم دنبال می‌شود و اجرای این مدرسه نیز گامی برای ارتقای زیرساخت‌های آموزشی در شهرستان دشتیاری خواهد بود.