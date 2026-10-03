به گزارش خبرنگار مهر، مسعود تنگستانی عصر شنبه در آئین بهره‌برداری از مدرسه ۶ کلاسه شهید روایی روستای پشتو اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فراهم‌کردن بستری شایسته برای تحصیل نسل آینده، از اولویت‌های اساسی شهرستان جم به شمار می‌رود.

وی افزود: افتتاح این مدرسه گامی مؤثر در مسیر ارتقای امکانات آموزشی در بخش ریز است و می‌تواند شرایط مناسب‌تری را برای تحصیل دانش‌آموزان این منطقه فراهم کند.

فرماندار جم با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به مناطق پیرامونی و روستایی خاطرنشان کرد: ایجاد فرصت‌های برابر تحصیلی برای دانش‌آموزان و تقویت زیرساخت‌های توسعه در سراسر شهرستان، نیازمند توزیع عادلانه امکانات آموزشی است.

وی ادامه داد: توسعه فضاهای آموزشی در مناطق روستایی علاوه بر رفع نیازهای موجود، نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش و فراهم‌کردن زمینه ماندگاری جمعیت و توسعه متوازن مناطق مختلف شهرستان دارد.

تنگستانی با اشاره به ضرورت تداوم اقدامات عمرانی در حوزه آموزش و پرورش گفت: پیگیری برای تکمیل، نوسازی و تجهیز فضاهای آموزشی در شهرستان جم با استفاده از ظرفیت‌های ملی، استانی و اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی با جدیت ادامه خواهد داشت.

بهره‌برداری از مدرسه ۶ کلاسه در روستای پشتو

مدرسه ۶ کلاسه شهید روایی روستای پشتو از توابع بخش ریز شهرستان جم، عصر شنبه با حضور علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس، ارسلان زارع استاندار بوشهر، مسعود تنگستانی فرماندار جم و جمعی از مسئولان استانی و محلی به بهره‌برداری رسید.

این واحد آموزشی با هدف توسعه فضاهای آموزشی، افزایش سرانه کلاس‌های درس و فراهم‌کردن محیطی استاندارد و ایمن برای تحصیل دانش‌آموزان روستای پشتو احداث شده است.

در این آئین، مسئولان حاضر ضمن بازدید از بخش‌های مختلف مدرسه، بر ضرورت توسعه، تجهیز و بهسازی فضاهای آموزشی در مناطق روستایی و کم‌برخوردار تأکید کردند.

همچنین بر ایجاد بسترهای مناسب برای ارتقای کیفیت آموزش و بهره‌مندی عادلانه دانش‌آموزان مناطق مختلف شهرستان از امکانات آموزشی تأکید شد.