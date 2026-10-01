محمدتقی سیفایی، مدیر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل‌سنت سیستان و بلوچستان، در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مرحله استانی دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه طلاب و روحانیون اهل‌سنت در استان خبر داد.

وی اظهار کرد: این دوره از مسابقات با شعار «قرآن، کتاب امت پیروز» و با گرامیداشت یاد قائد شهید امت، حضرت آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای (ره) برگزار می‌شود.

سیفایی افزود: شرکت‌کنندگان در هفت رشته قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ کل، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء، حفظ پنج جزء و حفظ یک جزء به رقابت خواهند پرداخت.

مدیر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل‌سنت سیستان و بلوچستان ادامه داد: مرحله استانی این مسابقات از ۱۵ آبان تا ۱۵ آذرماه برگزار می‌شود و طلاب و روحانیون اهل‌سنت استان در رشته‌های مختلف قرآنی به رقابت می‌پردازند.