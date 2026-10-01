انهدام یک تیم تروریستی در زاهدان؛ ۶ نفر به هلاکت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: صبح امروز بر اساس گزارش مردمی رسیده و پس از ایجاد اشراف اطلاعاتی دقیق، یک تیم تروریستی که قصد اجرای عملیات تروریستی در منطقه را داشت شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت.

بر این اساس در اقدام عملیاتی رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه تاکنون ۶ نفر از تروریست ها به هلاکت رسیده اند.