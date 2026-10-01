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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

انهدام یک تیم تروریستی در زاهدان؛ ۶ نفر به هلاکت رسیدند

انهدام یک تیم تروریستی در زاهدان؛ ۶ نفر به هلاکت رسیدند

زاهدان- روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرد: یک تیم تروریستی با عملیات رزمندگان اسلام منهدم شد و ۶ نفر به هلاکت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: صبح امروز بر اساس گزارش مردمی رسیده و پس از ایجاد اشراف اطلاعاتی دقیق، یک تیم تروریستی که قصد اجرای عملیات تروریستی در منطقه را داشت شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت.
بر این اساس در اقدام عملیاتی رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه تاکنون ۶ نفر از تروریست ها به هلاکت رسیده اند.

کد مطلب 6964417

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