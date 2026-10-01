وزیر امنیت دولت ترامپ ادعای ضدایرانی انگلیس را تکرار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر از الجزیره، «مارک‌وین مولین» وزیر امنیت داخلی دولت آمریکا اعلام کرد: ما درباره تهدیدات احتمالی ایران برای هدف قرار دادن منافع آمریکا در انگلیس با این کشور گفت‌وگو کردیم.

وی مدعی شد: ما می‌دانستیم که ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ممکن است تلاش کنند حمله‌ای را با هدف قرار دادن منافع آمریکا در انگلیس انجام دهند.

اندی برنهام نخست‌وزیر انگلیس هم‌نوا با ادعاهای واهی و بدون سند و مدرک محور آمریکایی- صهیونی روز چهارشنبه ادعا کرد: شواهد محکمی وجود دارد که نشان می‌ دهد ایران در حمله به پایگاه آر. ای. اف فرفورد نقش داشته است!

نخست‌وزیر انگلیس بر خلاف بیانیه های پیشین نهادهای اطلاعاتی و پلیس کشورش مدعی شد که لندن معتقد است ایران در حادثه پایگاه نیروی هوایی «راف فرفورد» نقش داشته است.

این در حالی است که وس استریتینگ، وزیر دفاع انگلیس در پاسخ به پرسشی درباره ادعای احتمال ارتباط ایران با بازداشت ۵ نفر در نزدیکی پایگاه هوایی سلطنتی فرفورد گفته بود: بسیار نادرست است که درباره انگیزه این افراد گمانه‌زنی کند.

پایگاه فرفورد در حدود ۱۶۰ کیلومتری غرب لندن قرار دارد و یکی از چند پایگاه انگلیس که نیروی هوایی آمریکا بر اساس توافقی مربوط به دهه ۱۹۵۰ از آنها استفاده می‌کند.