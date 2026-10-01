نتانیاهو: درباره حمله به «فرفورد» به انگلیس هشدار داده بودیم

به گزارش خبرگزاری مهر، «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: تلآویو پیش از وقوع حادثه در نزدیکی پایگاه هوایی «فرفورد» در انگلیس، اطلاعاتی را در اختیار مقامات این کشور قرار داده که نشان میداده حملهای در راه است و این اقدام از سوی ایران حمایت میشود.
«اندی برنهام» نخستوزیر انگلیس نیز روز چهارشنبه مدعی شده بود که ایران در حادثه فرفورد نقش داشته است، اما همزمان تأکید کرد: تحقیقات پلیس درباره این حادثه همچنان در جریان است.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به این اتهامات نخستوزیر انگلیس گفت: دولت برنهام «میتواند تأیید کند که بر این باور است که ایران در حادثه پایگاه هوایی فیرفورد نیروی هوایی سلطنتی انگلیس نقش داشته است.»!
وی افزود: همین که افرادی را که بهقول شما تروریست و در خدمت دولتهای خارجی بودهاند آزاد کردید، گویای همهچیز است.
عراقچی خاطرنشان کرد: شما دارید مقصر را در جای اشتباهی جستجو میکنید.
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