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۹ مهر ۱۴۰۵، ۵:۴۳

نتانیاهو: درباره حمله به «فرفورد» به انگلیس هشدار داده بودیم

نتانیاهو: درباره حمله به «فرفورد» به انگلیس هشدار داده بودیم

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد تل‌آویو پیش از حمله به پایگاه فرفورد در انگلیس، اطلاعاتی درباره وقوع این حمله و ارتباط آن با ایران در اختیار لندن قرار داده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: تل‌آویو پیش از وقوع حادثه در نزدیکی پایگاه هوایی «فرفورد» در انگلیس، اطلاعاتی را در اختیار مقامات این کشور قرار داده که نشان می‌داده حمله‌ای در راه است و این اقدام از سوی ایران حمایت می‌شود.

«اندی برنهام» نخست‌وزیر انگلیس نیز روز چهارشنبه مدعی شده بود که ایران در حادثه فرفورد نقش داشته است، اما همزمان تأکید کرد: تحقیقات پلیس درباره این حادثه همچنان در جریان است.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به این اتهامات نخست‌وزیر انگلیس گفت: دولت برنهام «می‌تواند تأیید کند که بر این باور است که ایران در حادثه پایگاه هوایی فیرفورد نیروی هوایی سلطنتی انگلیس نقش داشته است.»!

وی افزود: همین که افرادی را که به‌قول شما تروریست و در خدمت دولت‌های خارجی بوده‌اند آزاد کردید، گویای همه‌چیز است.

عراقچی خاطرنشان کرد: شما دارید مقصر را در جای اشتباهی جستجو می‌کنید.

کد مطلب 6964232

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    نظرات

    • ادم IR ۰۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      2 0
      پاسخ
      کاراسراییله.کارنتانیاهوی قاتل است..صهیونیستها کثیف‌ترین وجنایتکارترین مردم جهان هستند.که ازرمان تأسیس حکومت جعلی اسراییل جهان یک روزخوش ندیده است .آمریکا واروپا هم ازش حمایت میکنندوسلاح بهش دادندتانسل کشی انجام بده..این جنگ ترامپ علیه کشورمون راهم همین نتانیاهو باعث وبانیش بود.ازخدامیخوام که شردشمنان راازسرمملکت ماکم کنه دوباره کشورما طعم پیروزی بردشمنان رابچشیم.ترامپ همون ابری است که نمیگذاردماخورشبدراببینیم.ولی خورشیدبایدبراین ابرغلبه کنه.وبیرون بیاید.تاهمه ازنورش بهره مند شوند

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