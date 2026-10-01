نتانیاهو: درباره حمله به «فرفورد» به انگلیس هشدار داده بودیم

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد تل‌آویو پیش از حمله به پایگاه فرفورد در انگلیس، اطلاعاتی درباره وقوع این حمله و ارتباط آن با ایران در اختیار لندن قرار داده بود.