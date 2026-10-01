به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی عصر پنج‌شنبه در جریان سفر یک‌روزه به شیروان به‌همراه فرماندار، شهردار و مسئولان محلی از ارگ نادری و خانه صنایع دستی این شهرستان بازدید کردند.

دارابی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: مقرر شده که میراث فرهنگی، فرمانداری، شهرداری و راه و شهرسازی، برنامه زمان‌بندی تدوین و طرح ساماندهی و مرمت این مکان تاریخی را در اولویت قرار دهند.

وی در ادامه افزود: با تأکید بر مشارکت دستگاه‌های مرتبط، اعتبارات ۲ و نیم میلیارد تومانی فرمانداری و ۳ و نیم میلیارد تومانی میراث فرهنگی در قید فوریت تخصیص یابد تا کار آغاز شود و این اثر تاریخی به فرصتی بسیار خوب برای جذب گردشگر، رونق کسب‌وکار و ایجاد اشتغال در شهرستان تبدیل شود.

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی در بازدید از خانه صنایع دستی شیروان گفت: تلاش دست‌اندرکاران این محل قابل تقدیر است، زیرا چراغ صنایع دستی و هنرهای سنتی را روشن نگه داشته‌اند.

فرماندار شیروان در جریان بازدید از ارگ نادری با اشاره به وضع نامناسب این محل گفت: متأسفانه سایت مرکزی ارگ نادری که باید منشأ خیر و برکت و نقطه اتکای توسعه برای محله‌های اطراف باشد، امروز برعکس شده و به محل تجمع معتادان و افراد آسیب‌دیده تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که خود اهالی محله نیز از عبور و مرور در این محدوده احساس ناامنی می‌کنند.

احمدی افزود: آثار ارزشمند تاریخی ما نیازمند توجه جدی هستند و ما در شهرستان قدم اول را خودمان برداشتیم و اعتباراتی برای مطالعه احیای این محله اختصاص دادیم.

وی بیان کرد: خوشبختانه مطالعه جامعی در این زمینه انجام شد که حدود شش ماه به طول انجامید و در جلسات مختلف، وظایف تمام دستگاه‌ها مشخص و مقرر شد اقدامات لازم را انجام دهند.

فرماندار شیروان در پایان اظهار امیدواری کرد: از مسئولان مرتبط انتظار داریم در احیای این مجموعه تاریخی و ارزشمند به شهرستان کمک کنند تا این طرح زمینه‌ساز توسعه محله و بهبود امنیت و کیفیت زندگی ساکنان منطقه شود.

لازم به ذکر است؛ ارگ نادری یکی از آثار تاریخی و ارزشمند شهرستان شیروان است که یادگار دوره نادری محسوب می‌شود و این بنای تاریخی در طول سال‌ها به‌دلیل بی‌توجهی و عدم مرمت مناسب، دچار فرسودگی شده و بخش‌هایی از آن در معرض تخریب قرار گرفته است.

گفتنی است؛ احیای این اثر تاریخی می‌تواند علاوه بر حفظ هویت فرهنگی و تاریخی منطقه، زمینه‌ساز توسعه گردشگری و بهبود وضعیت اجتماعی محله‌های اطراف شود.