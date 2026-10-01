پرداخت ۴.۵ همت وام فرزندآوری توسط بانک ملی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نق از روابط عمومی بانک ملی ایران، شعب این بانک در سراسر کشور از ابتدای سال تا پایان شهریورماه، در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ۴۷ هزار و ۶۰۹ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به ارزش بیش از ۴.۵ همت پرداخت کرده‌اند.

بر اساس این آمار، بانک ملی ایران در نیمه نخست امسال به‌طور متوسط روزانه حدود ۲۶۰ فقره تسهیلات فرزندآوری به خانواده‌های واجد شرایط پرداخت کرده است.

این بانک در مدت مشابه سال گذشته ۴۳ هزار و ۸۱۲ فقره تسهیلات فرزندآوری پرداخت کرده بود که مقایسه آمار دو دوره، از رشد حدود ۹ درصدی تعداد وام‌های پرداختی در سال جاری حکایت دارد.

تداوم پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، بخشی از اقدامات بانک ملی ایران در حمایت از خانواده‌ها و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.