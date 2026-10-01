خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: از ساعاتی پیش از آغاز مراسم، میدان آزادی اصفهان آرام‌آرام چهره دیگری به خود گرفت؛ خانواده‌ها، جوانان، ورزشکاران، گروه‌های مردمی و اقشار مختلف خود را به محل آغاز این اجتماع رساندند تا در برنامه‌ای که مقصد آن گلستان شهدا بود، حضور داشته باشند.

پرچم ایران، تصاویر شهدا و نمادهای مختلف گروه‌های حاضر، از نخستین تصاویری بود که در میدان آزادی به چشم می‌آمد. جمعیت به تدریج افزایش یافت و گروه‌های مختلف در کنار یکدیگر برای آغاز حرکت آماده شدند.

میدان آزادی؛ نقطه آغاز یک اجتماع

میدان آزادی امروز تنها یک میدان شهری نبود؛ نقطه آغاز حرکتی بود که قرار بود شرکت‌کنندگان را در مسیری حدود سه کیلومتری به گلستان شهدا برساند.

خانواده‌ها در کنار یکدیگر ایستاده بودند و برخی نیز تصاویر شهدای خود را در دست داشتند. جوانان سهم قابل توجهی از جمعیت را تشکیل می‌دادند و حضور کودکان در کنار خانواده‌ها نیز به فضای مراسم حال‌وهوای خانوادگی داده بود.

با آغاز حرکت، جمعیت در مسیر مشخص‌شده به سمت گلستان شهدا حرکت کرد و رفته‌رفته خیابان‌های مسیر نیز به بخشی از قاب این اجتماع تبدیل شد.

چرا مردم در «جان‌فدایان» حاضر شدند؟

در میان جمعیت، هر شهروند با انگیزه‌ای متفاوت در این رویداد حاضر شده بود؛ برخی برای ادای احترام به شهدا، برخی برای همراهی با خانواده و دوستان و گروهی نیز برای مشارکت در یک رویداد اجتماعی و شهری.

یکی از شهروندان اصفهانی درباره دلیل حضور خود در این مراسم می‌گوید: برای من مهم بود که در چنین برنامه‌ای حضور داشته باشم و نشان بدهم اتفاقات و رویدادهایی که در شهر برگزار می‌شود، برای مردم اهمیت دارد.

شهروند دیگری که همراه خانواده خود در این اجتماع حاضر شده است، حضور خانواده‌ها را یکی از ویژگی‌های این برنامه می‌داند و می‌گوید: وقتی چنین مراسمی با حضور خانواده‌ها برگزار می‌شود، فضای متفاوتی پیدا می‌کند و بچه‌ها هم با بخشی از تاریخ و فرهنگ شهر آشنا می‌شوند.

یکی دیگر از حاضران نیز درباره اهمیت حضور مردم در میدان عنوان می‌کند: حضور مردم باعث می‌شود یک رویداد فقط روی کاغذ و در قالب یک برنامه رسمی باقی نماند و حضور واقعی شهروندان در آن دیده شود.

از حضور خانواده‌ها تا همراهی جوانان

در میان جمعیت، حضور نسل‌های مختلف قابل توجه بود. خانواده‌هایی که در کنار یکدیگر مسیر را طی می‌کردند، جوانانی که پرچم ایران را در دست داشتند و گروه‌هایی که با هماهنگی در این برنامه شرکت کرده بودند، تصویری متنوع از حاضران در مراسم ایجاد کردند.

یکی از بانوان حاضر در مراسم نیز می‌گوید: من به همراه خانواده‌ام آمدم. به نظرم حضور مردم در چنین برنامه‌هایی مهم است، چون نشان می‌دهد شهروندان نسبت به رویدادهای اجتماعی و سیاسی بی‌تفاوت نیستند.

حرکت شرکت‌کنندگان در نهایت به گلستان شهدا رسید؛ مکانی که برای مردم اصفهان تنها یک فضای یادمانی نیست و نام بسیاری از شهدای این شهر و استان را در خود جای داده است.

ورود جمعیت به گلستان شهدا، بخش پایانی مسیر را شکل داد. شرکت‌کنندگان پس از طی مسیر در این مکان گرد هم آمدند و برنامه‌های پایانی اجتماع برگزار شد.

در گوشه و کنار گلستان شهدا، خانواده‌های شهدا و شهروندانی که برای ادای احترام آمده بودند، در کنار دیگر شرکت‌کنندگان حضور داشتند؛ تصویری که فضای مراسم را از یک اجتماع شهری به برنامه‌ای با محوریت یاد شهدا پیوند می‌داد.

«جان‌فدایان»؛ روایتی از حضور در میدان

آنچه امروز در اصفهان دیده شد، مجموعه‌ای از قاب‌های مختلف بود؛ از میدان آزادی که محل آغاز اجتماع بود تا مسیری که مردم در آن حرکت کردند و در نهایت گلستان شهدا که میزبان بخش پایانی مراسم شد.

برای برگزارکنندگان، «جان‌فدایان» یک رویداد اجتماعی و مردمی بود و برای شهروندانی که در آن حضور داشتند، فرصتی برای مشارکت در برنامه‌ای جمعی و حضور در کنار دیگر مردم اصفهان.

در پایان این مسیر، آنچه بیش از همه در فضای مراسم به چشم می‌آمد، حضور گروه‌های مختلفی از مردم بود؛ حضوری که میدان آزادی را به گلستان شهدا پیوند زد و یک روز متفاوت را در تقویم رویدادهای شهری اصفهان رقم زد.