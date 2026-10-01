به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعیسی سهرابی در بیست‌وهشتمین جلسه شورای نظارت بر تعلیم و تربیت کودک لرستان با تأکید بر جایگاه مهم دوره کودکی در نظام تعلیم و تربیت اظهار کرد: کودکستان‌ها نخستین حلقه این نظام هستند و هر میزان که در این دوره به کیفیت آموزش، تربیت و محیط رشد کودکان توجه شود، آثار آن در سال‌های آینده نمایان خواهد شد.

وی افزود: توجه جدی به دوره کودکی باید به عنوان یک سرمایه‌گذاری هدفمند برای آینده مورد توجه قرار گیرد و برنامه‌های این دوره متناسب با نیازهای کودکان طراحی و اجرا شود.

لرستان رتبه نهم پوشش دوره سنی کودکستانی را دارد

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به وضعیت استان در شاخص پوشش دوره سنی کودکستانی تصریح کرد: لرستان در نرخ پوشش دوره سنی کودکستانی رتبه نهم کشور را دارد و باید از این ظرفیت برای توسعه و ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی و تربیتی این دوره استفاده کرد.

سهرابی ادامه داد: افزایش کیفیت فعالیت کودکستان‌ها و توجه به نیازهای واقعی کودکان، در کنار توسعه پوشش این دوره، باید در برنامه‌ریزی‌های حوزه تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گیرد.

کودکستان باید محیطی شاد، امن و جذاب باشد

وی با تأکید بر ضرورت کیفیت‌بخشی به فعالیت کودکستان‌ها گفت: محیط کودکستان باید علاوه بر برخورداری از استانداردهای لازم، فضایی شاد، امن و جذاب برای کودکان باشد تا نخستین تجربه آنان از حضور در محیط رسمی تعلیم و تربیت با خاطراتی مثبت و ماندگار همراه شود.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان افزود: کیفیت محیط تربیتی و آموزشی در دوره کودکی می‌تواند در شکل‌گیری نگرش و تجربه کودکان نسبت به فرآیند تعلیم و تربیت در سال‌های بعد نیز مؤثر باشد.

جشن «غنچه‌ها» فرصتی برای ایجاد نشاط در کودکان

سهرابی در ادامه با اشاره به برگزاری جشن «غنچه‌ها» در ۱۲ مهرماه اظهار کرد: این رویداد فرصتی برای ایجاد نشاط و شادی در میان کودکان است و باید به‌گونه‌ای برگزار شود که خاطره‌ای شیرین و ماندگار برای آنان رقم بزند.

وی افزود: کودک محور تعلیم و تربیت است و نخستین تجربه‌های او در کودکستان می‌تواند در شکل‌گیری مسیر تربیتی و آموزشی آینده‌اش نقش مؤثری داشته باشد.

کیفیت‌بخشی به برنامه‌های کودکستان‌ها در اولویت است

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان خاطرنشان کرد: توجه به کودکستان‌ها، کیفیت‌بخشی به برنامه‌های تربیتی، توانمندسازی عوامل این حوزه و فراهم کردن محیطی شاد و امن برای کودکان باید با جدیت دنبال شود.

سهرابی تأکید کرد: آینده تعلیم و تربیت از همین غنچه‌های کوچک آغاز می‌شود و سرمایه‌گذاری هدفمند برای رشد و تربیت آنان می‌تواند زمینه‌ساز ساختن آینده‌ای بهتر برای جامعه باشد.