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۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱

مدیریت آبراه خلیج فارس از هدف‌گیری چند نفتکش متخلف درتنگه هرمز خبر داد

مدیریت آبراه خلیج فارس از هدف‌گیری چند نفتکش متخلف درتنگه هرمز خبر داد

نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس اعلام کرد که در روزهای اخیر چندین نفتکش در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفته‌اند که سه مورد آخر آنها تحت مالکیت یا اجاره امارات هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت آبراه خلیج فارس با انتشار پیامی در حساب کاربری خود نوشت: در روزهای اخیر چندین نفتکش در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفته‌اند که سه مورد آخر آن‌ها تحت مالکیت یا اجاره امارات هستند.

مدیریت آبراه خلیج فارس تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو ماه گذشته نفت‌کش‌های AL RUWAIS ، SINBAD و MERSIN PROSPERITY چندین بار اقدام به عبور از تنگه هرمز کرده‌ بودند.

در این پیام آمده است: نکته قابل توجه آنکه اسامی این ۳ نفتکش در آخرین به روزرسانی لیست عدم سازگاری مدیریت آبراه خلیج فارس (PGSA) نیز درج شده است.

کد مطلب 6964965

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