نتایج اقدامات نظارتی باید در پیگیری مسائل استان به کار گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی با بازرس‌کل استان شامگاه پنجشنبه با محوریت بررسی عملکرد دستگاه‌های نظارتی و مسائل و مطالبات مهم استان برگزار شد و نمایندگان بر استمرار همکاری و استفاده از ظرفیت‌های نظارتی برای پیگیری مشکلات مردم تأکید کردند.

تأکید بر رفع موانع سرمایه‌گذاری در مریوان و سروآباد

امید کریمیان، رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان و نماینده مردم مریوان و سروآباد، ضمن تقدیر از عملکرد بازرسی‌کل استان، از حضور میدانی و پیگیری کارشناسی مطالبات مردم و اقدامات انجام‌شده در حوزه پیشگیری از تخلفات و صیانت از حقوق عامه قدردانی کرد.

وی با اشاره به برخی نتایج حاصل از ورود و پیگیری‌های نظارتی در حوزه گمرکات و بازارچه‌های مرزی مریوان و سروآباد، موضوعات مرتبط با شهرداری‌ها و تملک کمربندی غربی مریوان را نیز مطرح کرد.

کریمیان همچنین بر ضرورت تداوم پیگیری موانع سرمایه‌گذاری، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و کاهش فرآیند استعلام‌ها تأکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت‌های نظارتی برای رفع این موانع شد.

معادن غیرفعال کردستان تعیین تکلیف شوند

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس نیز با تقدیر از اقدامات بازرسی‌کل استان، بر ضرورت تداوم بررسی مسائل مرتبط با معادن طلا، پهنه‌های معدنی غیرفعال، منابع طبیعی و پروژه‌های نهضت ملی مسکن تأکید کرد.

رسول شیخی زاده خواستار تعیین تکلیف معادن غیرفعال دارای مجوز در چارچوب ضوابط قانونی شد و افزود: همکاری و تعامل مستمر مجمع نمایندگان با بازرسی‌کل استان می‌تواند در پیگیری مسائل و سالم‌سازی فرآیندهای اداری مؤثر باشد.

تأکید بر استفاده از ظرفیت داده‌های نظارتی

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران نیز ضمن قدردانی از گزارش ارائه‌شده از سوی بازرسی‌کل استان، بر استفاده بیشتر از ظرفیت‌های نظارتی برای پیگیری مسائل استان تأکید کرد.

سالار مرادی بهره‌گیری از نتایج و داده‌های نظارتی در چارچوب ضوابط قانونی را زمینه‌ای برای پیگیری دقیق‌تر مسائل استان دانست.

محسن فتحی، دیگر نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران نیز با اشاره به اشتراکات مجلس و سازمان بازرسی در حوزه نظارت، بر ضرورت بررسی پروژه‌های نیمه‌تمام، نحوه استخدام در دستگاه‌های اجرایی، ارزیابی عملکرد مدیران و میزان انطباق عملکرد دستگاه‌ها با قوانین و برنامه‌ها تأکید کرد.

مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده در این نشست بر ضرورت استمرار ارتباط میان مجمع نمایندگان و بازرسی‌کل استان و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی برای پیگیری مسائل و مطالبات مردم کردستان متمرکز بود.